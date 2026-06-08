La nueva versión del sistema operativo iOS 27 promete una mayor interacción natural con los usuarios y mejoras en la seguridad, como la protección de los niños con el lavado de cara de Apple.

Un apasionado del gaming y la tecnología ha compartido su entusiasmo por la nueva versión del sistema operativo iOS 27, que promete una mayor interacción natural con los usuarios.

La nueva Siri, basada en inteligencia artificial, será compatible con los iPhone 11 y posteriores, y estará disponible en una variedad de modelos de iPhone, incluyendo el iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max y 13 mini, así como el iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max y 16e. La actualización se espera que comience en julio después de dos fases beta.

La nueva versión del sistema operativo también incluye mejoras en la seguridad, como la protección de los niños con el lavado de cara de Apple, que busca proteger a los menores de edad de manera más efectiva que nunca antes. Sin embargo, el mensaje principal de la empresa parece ser que la mejor forma de proteger a los niños es comprarles un iPhone.

La nueva versión de iOS 27 es considerada la evolución más grande en la historia del iPhone, ya que combina la inteligencia artificial de Apple y Google para dar vida a la nueva Siri. Además, la empresa ha lanzado una alerta sobre la tormenta tropical Boris, que se espera que traiga lluvias torrenciales a varias entidades de México.

En otros temas, la película de acción de Netflix que hizo 474 millones de dólares y convirtió a Dwayne Johnson en una estrella, es una de las opciones de entretenimiento disponibles en la plataforma. Por otro lado, la empresa Olinia 1 ha anunciado que su nuevo modelo de coche estará a prueba de charcos y calles empinadas, y se espera que sea lanzado pronto.

En el ámbito de la salud, Tom Cruise ha compartido sus consejos sobre cómo hacer ejercicio a los 63 años, y ha destacado la importancia de cepillarse los dientes como parte de una rutina diaria. Por último, la empresa Nintendo ha anunciado que los jugadores de Xbox podrán probar Gears of War: E-Day antes del lanzamiento, incluyendo a los jugadores de México. La beta abierta estará disponible el 6 de agosto





XatakaMexico / 🏆 19. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ios 27 Apple Google Inteligencia Artificial Siri Iphone Seguridad Protección De Niños

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Horarios y cómo ver la Apple WWDC 2026, donde se anunciará iOS 27Te contamos cómo seguir en directo la WWDC 2026 y la presentación de iOS 27, así como los horarios en diferentes países.

Read more »

Sorpresa con la nueva Siri: Apple hará exactamente lo mismo que hizo con Apple IntelligenceEs muy probable que durante la WWDC 2026 que celebrará Apple hoy se muestre una nueva Siri, pero hay malas noticias para ti y tu iPhone.

Read more »

WWDC 2026: los lanzamientos de Apple minuto a minutoConoce cuáles son los lanzamientos de Apple en su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) 2026 en tiempo real

Read more »

Apple renueva Siri y apuesta por una nueva generación de IALa nueva versión del asistente incorpora memoria, contexto y acciones entre aplicaciones para competir con la IA generativa

Read more »