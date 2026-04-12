iOS: Cómo Activar el Control de Volumen en la Pantalla de Bloqueo de tu iPhone

Descubre cómo recuperar el control deslizable de volumen en la pantalla de bloqueo de tu iPhone. Apple reintroduce esta función en iOS 18.2 y posteriores, pero no viene activada por defecto. Sigue estos sencillos pasos para habilitarla y personalizar tu experiencia musical.

Desde hace años, iOS ha permitido a los usuarios de sus móviles controlar la reproducción musical directamente desde la pantalla de bloqueo . Un widget intuitivo aparecía automáticamente cuando el dispositivo detectaba la reproducción de música desde alguna aplicación, brindando acceso rápido a controles esenciales.

Este widget, presente en versiones anteriores del sistema operativo del iPhone, mostraba la barra de progreso, la portada del álbum, botones de retroceso y avance, y el control de pausa/reproducción, junto con la opción de marcar una canción como favorita. Sin embargo, en las versiones más recientes, Apple había decidido, en un movimiento que sorprendió a muchos usuarios, eliminar el control deslizable de volumen, argumentando que los botones físicos laterales y el Centro de Control ofrecían alternativas suficientes. Esta decisión generó cierta controversia, ya que la función anterior proporcionaba un acceso más rápido y cómodo, especialmente en situaciones donde el iPhone estaba en una superficie plana, como un escritorio, impidiendo el uso de los botones físicos o la necesidad de desbloquear el dispositivo para ajustar el volumen. Tras las quejas y el feedback de los usuarios, Apple ha rectificado su decisión, reintroduciendo el control de volumen deslizable en el reproductor de la pantalla de bloqueo a partir de iOS 18.2, demostrando así su compromiso con la experiencia del usuario y su capacidad para escuchar las necesidades de su base de clientes.\Aunque el control de volumen deslizable ha sido reincorporado, es importante destacar que no viene activado por defecto. Apple ha optado por ofrecer esta funcionalidad como una opción que el usuario debe activar manualmente para personalizar su experiencia. Esta decisión, probablemente, busca mantener una interfaz limpia y evitar saturar la pantalla de bloqueo con elementos innecesarios para aquellos que no utilizan frecuentemente el control de volumen desde allí. Activar esta función es un proceso sencillo que implica navegar por los ajustes del sistema operativo. Los usuarios deben dirigirse a la aplicación de 'Ajustes' en su iPhone, seleccionar la opción 'Accesibilidad', y luego acceder a 'Audición', donde encontrarán la sección 'Audio y efectos visuales'. Dentro de esta sección, se encuentra la opción 'Mostrar siempre el control de volumen', que, al activarse, habilitará el control deslizable en la pantalla de bloqueo. Este proceso, rápido e intuitivo, permite a los usuarios personalizar su experiencia y recuperar una función que consideraban esencial para el control de la reproducción musical. La implementación de esta opción en versiones como iOS 18.2 y iOS 26.4 subraya la continuidad y el soporte de Apple a sus usuarios, brindando flexibilidad y control sobre la configuración del dispositivo.\La posibilidad de activar o desactivar esta función a voluntad es otro aspecto positivo. Los usuarios tienen la libertad de decidir si desean tener el control de volumen visible y accesible en la pantalla de bloqueo o si prefieren mantener la interfaz más limpia. La facilidad con la que se puede activar y desactivar, siguiendo los mismos pasos mencionados anteriormente, demuestra la atención de Apple a la usabilidad y la personalización. La ausencia de necesidad de instalar aplicaciones de terceros para acceder a esta funcionalidad, además, garantiza la seguridad y la estabilidad del dispositivo, evitando posibles conflictos con aplicaciones no oficiales. La reincorporación del control de volumen en la pantalla de bloqueo, junto con su facilidad de activación, es una muestra del compromiso de Apple con la mejora continua de su sistema operativo y la adaptación a las necesidades y preferencias de sus usuarios. Este enfoque centrado en el usuario, combinado con la capacidad de respuesta a las críticas y sugerencias, consolida la posición de iOS como un sistema operativo intuitivo, versátil y adaptable a las necesidades de cada usuario, ofreciendo una experiencia optimizada para el control de la reproducción musical desde la pantalla de bloqueo y demostrando una vez más la importancia de la retroalimentación del usuario en la evolución del software





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