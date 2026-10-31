iPhone 15 Pro Max reacondicionado en Amazon México por 13,593 pesos

El iPhone 15 Pro Max de 512 GB en titanio blanco se ofrece reacondicionado en Amazon México por 13,593.49 MXN, con 61% de descuento, 15 meses sin intereses y 90 días de garantía.

Amazon México ofrece el Apple iPhone 15 Pro Max reacondicionado en condición Excelente y acabado titanio blanco por 13,593.49 pesos mexicanos, un 61 por ciento menos que su precio original de lanzamiento. El dispositivo, parte del programa Amazon Renewed, está disponible con 15 Meses Sin Intereses de 906.23 pesos con BBVA y 90 días de garantía sin costo.

Los equipos de Amazon Renewed son inspeccionados, probados y limpiados por proveedores calificados para garantizar una apariencia impecable y un funcionamiento al 100 por ciento, según la descripción del producto.

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Características del iPhone 15 Pro Max reacondicionado

El modelo cuenta con 512 GB de almacenamiento interno, espacio suficiente para guardar miles de fotos en superalta resolución de 24 y 48 megapíxeles, videos en 4K a 60 cuadros por segundo y aplicaciones pesadas sin preocuparse por el espacio.

Su diseño está fabricado en titanio aeroespacial color blanco, un material más ligero y resistente que el acero, con bordes redondeados y acabado mate ergonómico. La pantalla Super Retina XDR OLED de 6.7 pulgadas incorpora la tecnología ProMotion a 120 Hz para una respuesta fluida.

La cámara principal de 48 megapíxeles permite capturar fotos de nivel de estudio y video 4K sin esfuerzo, mientras que la carga rápida USB-C y el botón de Acción personalizable completan sus prestaciones clave.

Al tratarse de la versión internacional sin ranura física, el equipo funciona exclusivamente mediante tecnología eSIM digital, lo que permite transferir y gestionar la línea telefónica desde los ajustes del sistema con la compañía preferida del usuario.

Precio y opciones de pago en Amazon México

El precio de oportunidad de 13,593.49 pesos mexicanos representa un descuento del 61 por ciento frente al precio original de lanzamiento. Los compradores pueden pagar en 15 Meses Sin Intereses de 906.23 pesos con BBVA.

La oferta incluye 90 días de garantía sin costo y está disponible directamente en Amazon México. El programa Amazon Renewed respalda cada dispositivo con revisión técnica previa a la venta.

Reseñas de compradores en México

Las valoraciones de compradores verificados en México otorgan al equipo una calificación de 3.9 sobre 5 estrellas. Un usuario destacó que el producto se recibe en estado casi impecable, con las cámaras intactas y la pantalla sin rayones.

Otro comprador señaló que configuró la eSIM en minutos y que todo ha funcionado a la perfección desde la recepción del dispositivo, lo que refleja una experiencia positiva con el programa de reacondicionados.

Kit de herramientas FUMETAX también en oferta

Junto a esta oferta, Amazon México comercializa el Juego de Herramientas de 290 Piezas FUMETAX (SW-GJB002) por 359 pesos mexicanos, con envío gratis para miembros Prime o en el primer pedido y 4 Meses Sin Intereses de 89.75 pesos con Nu.

El kit está diseñado para resolver mantenimientos y proyectos de bricolaje en el hogar. Cada herramienta está fabricada en acero forjado con acabado cromado anticorrosivo y mangos ergonómicos bimateriales que brindan un agarre suave, cómodo y antideslizante.

El conjunto incluye martillo de uña, nivel de gota, alicates, destornillador magnético con puntas y brocas, llave ajustable, navaja multiusos con repuestos, llaves allen hexagonales y un extenso juego de herrajes con taquetes y tornillos.

Todas las piezas se organizan en una bolsa de transporte de 12.6 pulgadas fabricada en tela poliéster 600D ultra resistente, con apertura de boca ancha para facilitar el acceso a las herramientas.