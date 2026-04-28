IPN: Incertidumbre ante Posible Mega Marcha Estudiantil

Estudiantes del IPN evalúan una movilización masiva hacia la Segob en medio de protestas por falta de recursos, infraestructura deficiente y acusaciones contra la administración. Se realizan asambleas para definir la ruta de acción.

La incertidumbre se cierne sobre la comunidad del Instituto Politécnico Nacional ( IPN ) ante la posible realización de una mega marcha este martes 28 de abril.

Tras días de protestas, bloqueos y convocatorias a asambleas en diversos planteles, miles de estudiantes y padres de familia aguardan definiciones sobre la continuidad de las movilizaciones. La situación actual es el resultado de un creciente descontento con la administración del instituto y las condiciones internas que afectan directamente la calidad de la educación y el desarrollo de los estudiantes.

En las últimas horas, la actividad estudiantil se ha centrado en la organización de asambleas simultáneas en escuelas como la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) y la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME). El objetivo principal de estas reuniones es definir si se concreta una movilización masiva con destino a la Secretaría de Gobernación (Segob).

La decisión final dependerá de los acuerdos alcanzados durante las discusiones internas, donde se analizará el pliego petitorio y se votará la ruta de acción a seguir. Las opciones sobre la mesa incluyen la organización de marchas, recorridos por las calles de la ciudad, o la implementación de estrategias de difusión, conocidas como brigadeo.

Las autoridades de seguridad en la Ciudad de México han emitido reportes oficiales indicando que se están monitoreando de cerca la situación y se han preparado para posibles contingencias. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones en caso de que se lleven a cabo movilizaciones que puedan afectar la circulación vehicular.

La tensión es palpable, y la comunidad estudiantil se encuentra dividida entre quienes apoyan la movilización y quienes prefieren seguir buscando soluciones a través del diálogo. Las protestas del IPN se han intensificado debido a una serie de problemáticas que los estudiantes consideran urgentes y que han sido ignoradas por la administración actual.

Entre las principales demandas se encuentra la falta de recursos económicos, el deterioro de la infraestructura de los planteles, la escasez de materiales en los laboratorios y el mal estado de los equipos. Los estudiantes denuncian que estas carencias afectan directamente su proceso de aprendizaje y limitan su capacidad para desarrollar proyectos académicos y de investigación.

Además, exigen la destitución del director general, Arturo Reyes Sandoval, a quien acusan de no atender las problemáticas señaladas en los distintos planteles. Solicitan una auditoría externa al manejo financiero del instituto desde el año 2020, así como una revisión exhaustiva del destino de los recursos autogenerados. También piden que se investigue y se sancione a funcionarios o exfuncionarios que pudieran estar involucrados en posibles irregularidades administrativas.

Otro reclamo importante es la regularización de los pagos pendientes a docentes, personal por honorarios y trabajadores de apoyo, así como la liquidación de las deudas con proveedores. Los estudiantes argumentan que esta situación ha impactado negativamente en el funcionamiento diario de las escuelas, el mantenimiento de las instalaciones y el acceso a los materiales necesarios para las actividades académicas.

Las movilizaciones actuales no son un hecho aislado, sino la culminación de un largo proceso de descontento y frustración por parte de la comunidad estudiantil. En días recientes, se han realizado diversas acciones para visibilizar las demandas, incluyendo marchas y bloqueos en inmediaciones de los planteles. La situación sigue evolucionando, y el futuro de las movilizaciones dependerá de la respuesta de las autoridades y de la capacidad de los estudiantes para llegar a acuerdos que satisfagan sus demandas





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IPN Protestas Marcha Estudiantes Segob

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arrestan a hermanos por crimen de Mariah Alatorre: surgen nuevos detalles y un posible videoDocumentos judiciales, evidencia en video y el arresto de dos jóvenes están redefiniendo la investigación por la muerte de Mariah Alatorre, ocurrida en febrero en Houston.

Read more »

ABAC insta a acciones audaces y coordinadas para enfrentar la incertidumbre económica global en Asia-PacíficoEl Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC) llamó a los gobiernos de las 21 economías de la región a tomar medidas urgentes para restablecer la confianza, la resiliencia y la prosperidad a largo plazo, ante los desafíos económicos globales, incluyendo disrupciones en las cadenas de suministro, restricciones comerciales y amenazas a la seguridad alimentaria.

Read more »

APEC Busca Estabilidad ante Incertidumbre Global; Fraude y Futbol en MéxicoEl Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC) se reúne en México para abordar riesgos económicos y comerciales. Además, víctimas de un fraude exigen justicia y TV Azteca renueva derechos de la Selección Mexicana.

Read more »

Incertidumbre política en Perú afecta a mercados y pequeños negociosLas caídas en la bolsa y el alza del dólar reflejan la incertidumbre en Perú ante la segunda vuelta electoral, con Keiko Fujimori enfrentando a Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga. Las propuestas económicas de Sánchez, similares a las de Pedro Castillo, preocupan a inversionistas, mientras López Aliaga aboga por un Estado más reducido. Microempresarios recuerdan los conflictos sociales de 2022-2023 y reportan cancelaciones en turismo y comercio en regiones como Cusco.

Read more »

¿Habrá Mega Marcha del IPN Este 28 de Abril? Alumnos Convocan a Asambleas en Cada EscuelaNoticias de México y el mundo

Read more »

Bancos del euro endurecen el acceso al crédito ante la incertidumbre geopolíticaLos bancos de la zona del euro restringieron el crédito en el primer trimestre del año y anticipan un mayor endurecimiento, influenciados por la guerra en Irán y el aumento de los precios de la energía. La demanda de préstamos también ha disminuido ligeramente.

Read more »