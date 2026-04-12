Irán advierte 'dura resistencia' a buques de guerra en el estrecho de Ormuz tras el paso de buques estadounidenses

La Guardia Revolucionaria iraní advierte contra el paso de buques militares por el estrecho de Ormuz, tras el tránsito de buques estadounidenses, incrementando la tensión en la región. El incidente involucra a destructores estadounidenses y operaciones de desminado, con Irán negando la presencia estadounidense y afirmando control total.

La Guardia Revolucionaria iraní, fuerza militar de élite de la República Islámica, ha emitido una advertencia contundente respecto al paso de buques de guerra por el estratégico estrecho de Ormuz. En un comunicado difundido a través de la radiotelevisión pública iraní, IRIB, la Guardia Revolucionaria ha asegurado que cualquier intento de cruzar este importante paso marítimo por parte de buques militares se encontrará con una 'dura resistencia'.

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Esta declaración llega en un momento de tensión creciente en la región, especialmente tras el anuncio del paso de buques de guerra estadounidenses por la zona, incluyendo el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower. La Guardia Revolucionaria ha subrayado que tiene 'plena gestión de inteligencia del estrecho de Ormuz' y que 'solo se permite el paso a buques civiles y bajo ciertas condiciones', desmintiendo así la información sobre el tránsito de buques estadounidenses.<\/p>

La situación se complica aún más con informes contradictorios sobre las acciones militares en el área, generando incertidumbre y elevando la preocupación a nivel internacional. El control del estrecho de Ormuz es crucial para el comercio mundial de petróleo, lo que convierte esta zona en un punto focal de interés geopolítico.<\/p>

El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM), por su parte, informó que dos destructores de misiles guiados de la Armada de Estados Unidos, el USS Frank E. Peterson (DDG 121) y el USS Michael Murphy (DDG 112), transitaron por el estrecho de Ormuz. Según CENTCOM, estos buques realizaron operaciones en el golfo Arábigo (Pérsico) y comenzaron a crear las condiciones necesarias para el desminado del área, sugiriendo que la Guardia Revolucionaria iraní podría haber desplegado minas marítimas.<\/p>

Esta afirmación contrasta con la posición de Irán, que niega la presencia de buques estadounidenses y asegura tener el control total del estrecho. La tensión se intensifica con el anuncio del gobierno iraní de que el Ejército obligó a un destructor estadounidense a dar media vuelta al aproximarse a Ormuz, lo que añade un nuevo nivel de complejidad y potencial conflicto a la situación.<\/p>

Los movimientos militares y las declaraciones contradictorias de ambos bandos reflejan una delicada dinámica de poder en una región clave para la estabilidad global. La comunidad internacional observa atentamente los acontecimientos, temiendo una escalada de la violencia que podría tener consecuencias devastadoras para la seguridad y la economía mundial.<\/p>

La relevancia del estrecho de Ormuz radica en su posición estratégica como vía marítima crucial para el transporte de petróleo y gas natural. La estrechez del paso, combinado con la presencia de importantes recursos energéticos en la región, lo convierte en un punto de conflicto potencial. Las tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos, así como la creciente presencia militar de otras potencias, han aumentado la preocupación por la seguridad en el estrecho.<\/p>

Cualquier interrupción en el flujo de petróleo a través de Ormuz podría tener graves consecuencias para la economía mundial, afectando los precios de la energía y desestabilizando los mercados internacionales. Los países importadores de petróleo y las organizaciones internacionales están monitoreando de cerca la situación, buscando soluciones diplomáticas para evitar un conflicto y garantizar la libre navegación en el estrecho.<\/p>

La diplomacia y la prudencia son esenciales para evitar una escalada de tensiones que podría tener consecuencias impredecibles para la región y el mundo. Las negociaciones y los acuerdos internacionales son cruciales para mantener la estabilidad y asegurar el flujo ininterrumpido de recursos energéticos vitales para la economía global.<\/p>





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