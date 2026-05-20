Irán advierte que el conflicto regional se extenderá 'más allá de la región' si Estados Unidos o Israel reanudan sus ofensivas

La tensión en Medio Oriente ha alcanzado un nuevo punto álgido. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) lanzó una severa advertencia: si Estados Unidos o Israel reanudan sus ofensivas militares, el conflicto se expandirá 'más allá de la región'. Esta declaración surge horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, revelara haber estado a 'una hora' de ordenar nuevos bombardeos contra la República islámica.
La tensión en Medio Oriente ha alcanzado un nuevo punto álgido. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) lanzó este miércoles una severa advertencia: si Estados Unidos o Israel reanudan sus ofensivas militares, el conflicto se expandirá 'más allá de la región'.
Esta declaración surge horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, revelara haber estado a 'una hora' de ordenar nuevos bombardeos contra la República islámica. Mientras los aliados del Golfo y mediadores internacionales como Pakistán intentan ganar tiempo para consolidar un acuerdo de paz, las partes involucradas mantienen una retórica bélica, los ejércitos se declaran en alerta máxima y los mercados globales reaccionan a la incertidumbre
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