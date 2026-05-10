Irán alerta sobre dificultades en atravesar estrecho de Ormuz a quienes impongan sanciones estadounidenses

El ejército iraní avisa de que los países que apliquen las sanciones estadounidenses frente a Irán se enfrentarán a dificultades para cruzar el estrecho de Ormuz, un paso marítimo vital para el comercio mundial de hidrocarburos, y advirtió de represalias a los buques que paguen por cruzarlo. El gobierno estadounidense anunció nuevas sanciones y advirtió de represalias a los buques.

El ejército iraní advirtió el domingo que los países que apliquen las sanciones estadounidenses contra la República Islámica tendrán dificultades para cruzar el estrecho de Ormuz, un paso marítimo de gran importancia estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos.

El gobierno estadounidense, por su parte, anunció el 1 de mayo nuevas sanciones contra los intereses iraníes y advirtió de represalias a los buques que paguen a las autoridades de Teherán para atravesar este estrecho. Según el responsable del ejército iraní, Mohamad Akraminia, ha establecido un nuevo dispositivo jurídico y de seguridad en el estrecho de Ormuz. A partir de ahora, todo buque que desee cruzarlo deberá coordinarse con nosotros.

Este dispositivo ya en vigor aportará ventajas en los planos económico, de seguridad y político. Los países que se pongan del lado de Estados Unidos imponiendo sanciones a la República Islámica de Irán sin duda se enfrentarán a dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, amenazó





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