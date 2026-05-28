Irán ataca base aérea estadounidense en represalia por bombardeos en el sur del país

Irán respondió con un ataque a una base aérea estadounidense después de que EE. UU. realizara bombardeos en el sur de Irán, cerca del Estrecho de Ormuz, en acciones descritas como de autodefensa. La escalada militar aumenta las tensiones en la región.

Estados Unidos lanzó el jueves 28 de mayo una serie de ataques aéreos contra posiciones militares en el sur de Irán , cerca del Estrecho de Ormuz.

Según reportes, los bombardeos estadounidenses, descritos como acciones de autodefensa, tuvieron como objetivo sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que, según fuentes estadounidenses, se preparaban para lanzar una nueva oleada de drones contra fuerzas de EE. UU. en la región. En respuesta, Irán acusó a Estados Unidos de violar un frágil alto el fuego yprometió represalias.

Horas después, los Guardianes de la Revolución Islámica, el cuerpo de élite de Irán, afirmaron haber atacado una base aérea estadounidense que sirvió como punto de partida para la ofensiva estadounidense. El ataque iraní, que según el comunicado tuvo lugar a las 04H50 hora local (01H20 GMT), fue llevado a cabo en represalia por la agresión estadounidense en las afueras del aeropuerto de Bandar Abás.

Aunque el comunicado iraní detalló el momento y la justificación del contraataque, no especificó la ubicación exacta de la base atacada. Un funcionario kuwaití, sin embargo, reportó que su país estaba respondiendo a un ataque con misiles y drones, lo que sugiere que la base podría estar en territorio kuwaití, un aliado clave de Estados Unidos en la región. Kuwait ha sido objetivo en el pasado de Irán y de milicias chiíes respaldadas por Teherán durante conflictos previos.

Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad directa del ataque a la base. La escalada militar se produce en un contexto de tensiones crecientes entre ambas naciones, después de que Estados Unidos interceptara recientemente un ataque iraní contra buques de la Armada estadounidense en el estratégico Estrecho de Ormuz.

Las consecuencias económicas inmediatas incluyeron un repunte en Wall Street y una caída en los precios del petróleo, ya que los mercados reaccionaron a la posibilidad de una interrupción en el suministro energético. A pesar de la gravedad de los intercambios de fuego, tanto Irán como Estados Unidos parecen estar manejando la situación con un cuidado calculado, evitando una confrontación total pero mostrando capacidad de respuesta.

Mientras tanto, en Teherán, los ciudadanos continúan con sus vidas cotidianas, celebrando eventos como bodas masivas, un recordatorio de que la vida persiste incluso bajo la sombra de hostilidades internacionales





Univision / 🏆 50. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Estados Unidos Ataque Militar Base Aérea Repesalia Estrecho De Ormuz Tensiones Kuwait

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump descarta un acuerdo que permita a Irán controlar el estrecho de OrmuzAdemás insistió en condicionar la firma del acuerdo con Irán a que aliados árabes normalicen relaciones con Israel

Read more »

Trump descarta acuerdo que permita a Irán controlar el estrecho de OrmuzEgresado de la UAM Xochimilco en 2023. Me gusta hablar sobre temas de cultura geek, cine y el mundo en general, apasionado a la fotografía.

Read more »

El ejército estadounidense derriba drones iraníes en el estrecho de OrmuzEl ejército de EE. UU. llevó a cabo su segundo ataque defensivo de la semana contra Irán el 27 de mayo, derribando cuatro drones y atacando una base de lanzamiento prevista para enviar un quinto dron tras detectar amenazas al estrecho de Ormuz. Los operadores permanecieron bajo anonimato mientras revelaban detalles de la operación. El incidente sigue siendo parte de las tensiones militares en la región y la percepción de la comunidad hispana sobre el presidente Trump en las elecciones de 2024.

Read more »

El petróleo cae ante expectativas de una reapertura del estrecho de OrmuzEn Estados Unidos, la guerra impulsa los precios en las gasolineras a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato.

Read more »