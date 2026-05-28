Irán busca visas múltiples para el Mundial 2026 en medio de tensiones políticas

La FFIRI gestiona ante la FIFA visas de entrada múltiple a EE.UU. para que la selección iraní tenga su base en México durante el Mundial 2026. El delantero Sardar Azmoun enfrenta controversias por una foto con el emir de Dubái.

La Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI) ha iniciado gestiones ante la FIFA para garantizar que sus jugadores puedan obtener visas de entrada múltiple a Estados Unidos, con el objetivo de establecer su base de operaciones en México durante el Mundial 2026 .

La selección iraní disputará sus tres partidos de la fase de grupos en Los Ángeles, comenzando el 15 de junio contra un rival aún por definir. La FFIRI busca evitar contratiempos migratorios que pudieran afectar la preparación del equipo, por lo que ha solicitado a la FIFA que interceda ante las autoridades estadounidenses para agilizar los trámites.

La decisión de cambiar la sede de concentración a Tijuana, ciudad fronteriza mexicana, responde a la necesidad de minimizar desplazamientos y mantener a los jugadores en un entorno controlado. El delantero Sardar Azmoun, una de las figuras del equipo, ha manifestado su total apoyo a la selección en medio de las controversias que lo rodean.

Azmoun, quien ha jugado en clubes como el Bayer Leverkusen y la AS Roma, fue criticado en Irán tras publicar en marzo una fotografía junto al emir de Dubái, en un contexto de relaciones tensas entre ambos países. A pesar de las acusaciones de traición, el jugador ha reafirmado su compromiso con el equipo nacional, señalando que rechazó ofertas financieras significativas de otras naciones para representar a Irán.

Su posible incorporación a la plantilla antes de la fecha límite de validación de listas aún es incierta, pero se especula con su presencia en el torneo. El Mundial 2026 representa un desafío logístico y político para Irán, que busca superar las barreras impuestas por las sanciones internacionales y las restricciones de visado. La FFIRI confía en que la FIFA, como organismo rector del fútbol mundial, pueda garantizar las condiciones necesarias para que el equipo se concentre en lo deportivo.

Mientras tanto, los aficionados iraníes esperan que sus jugadores puedan viajar sin problemas y ofrecer un buen desempeño en el torneo. La selección iraní ha participado en seis Copas del Mundo, pero nunca ha superado la fase de grupos. Con un grupo competitivo y la incertidumbre migratoria, el camino hacia los octavos de final será complicado.

Además, la situación de Azmoun refleja las tensiones políticas que a menudo afectan al deporte en Irán. El jugador ha sido un pilar del equipo desde su debut, pero su vida fuera de la cancha lo ha puesto en el centro de la controversia. A pesar de ello, su calidad y experiencia son vistas como fundamentales para las aspiraciones iraníes en el Mundial.

Los medios deportivos locales han debatido sobre su posible inclusión en la lista final, mientras que los seguidores esperan que las diferencias se resuelvan y el equipo pueda contar con su mejor delantero. La FFIRI, por su parte, ha evitado comentar públicamente el caso, enfocándose en los aspectos administrativos. En resumen, el Mundial 2026 se perfila como un evento lleno de desafíos para Irán, no solo deportivos sino también diplomáticos y logísticos.

La obtención de visas múltiples es solo el primer paso para que el equipo pueda cumplir con su programa de partidos y entrenamientos. Mientras el mundo espera el sorteo de la fase de grupos, los iraníes trabajan en silencio para estar listos. La afición, acostumbrada a las dificultades, mantiene la esperanza de ver a su selección brillar en tierras americanas





Foro_TV / 🏆 46. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial 2026 Irán Visas Fútbol Azmoun

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jalisco implementará clases virtuales en junio 2026 durante los partidos del MundialLa Secretaría de Educación de Jalisco estableció jornadas de educación a distancia el 18 y 26 de junio de 2026 en el Área Metropolitana de Guadalajara para minimizar los efectos de la Copa Mundial de Fútbol y mantener el calendario escolar sin cambios.

Read more »

Negocios no patrocinadores del Mundial 2026 pueden enfrentar sanciones por uso indebido de marcasEmpresas que utilicen frases, logos o diseños protegidos por la propiedad intelectual de la FIFA para promocionarse durante el Mundial 2026, sin ser patrocinadores oficiales, pueden ser sancionadas con multas de hasta 250,000 UMAs (29.3 millones de pesos). El Diario Oficial de la Federación detalla las infracciones y ofrece una lista de palabras y elementos permitidos para evitar problemas legales, permitiendo a los negocios crear campañas creativas y genéricas en redes sociales y medios tradicionales.

Read more »

Ébola en el Congo: México reforzará filtros sanitarios rumbo al Mundial 2026Salud descarta casos de ébola en México y anuncia filtros sanitarios en aeropuertos por brote en África.

Read more »

Día Mundial Sin Tabaco 2026: ¿Cuánto cuesta fumar en México en 2026?En el Día Mundial Sin Tabaco, analizamos el mercado de la nicotina en México: la reducción del tabaquismo tradicional, el auge del vapeo y el récord en el

Read more »