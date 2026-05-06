Irán condiciona su presencia en el Mundial 2026 a garantías de seguridad y respeto

La selección iraní exige a la FIFA medidas contra insultos y deportaciones, mientras Estados Unidos prohíbe la entrada a técnicos vinculados a la Guardia Revolucionaria.

La selección nacional de fútbol de Irán se encuentra en el centro de una compleja controversia diplomática y deportiva ante la proximidad del Mundial 2026 , torneo que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

A pesar de haber asegurado su plaza tras un desempeño dominante en el Grupo A durante la tercera ronda de la fase de clasificación de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), la delegación persa ha manifestado serias reservas sobre su participación. El núcleo del conflicto reside en la exigencia de garantías estrictas por parte de la FIFA para asegurar que los miembros de la selección, así como sus funcionarios, no sean objeto de ataques, insultos o maltratos, especialmente aquellos dirigidos hacia las instituciones oficiales y el cuerpo militar del país islámico.

Esta postura surge tras una serie de incidentes preocupantes que han marcado la relación de los representantes iraníes con las autoridades norteamericanas. Uno de los puntos más críticos fue la reciente experiencia de Taj, quien fue deportado tras un viaje a Toronto, Canadá, a finales de abril.

El funcionario fue rechazado por las autoridades de inmigración canadienses debido a sus antecedentes como miembro de un cuerpo militar de élite, lo que ha generado un clima de desconfianza profunda en la federación iraní. Taj ha sido enfático al señalar que la asistencia de la selección al evento depende enteramente de una reunión pendiente con el presidente de la FIFA en Zúrich, Suiza.

Para los iraníes, es imperativo que no se repitan situaciones de hostilidad que vulneren la dignidad de sus representantes en territorio extranjero, subrayando que la ausencia de insultos es una condición no negociable para su despliegue en el torneo. Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido una postura ambivalente pero firme.

Marco Rubio ha indicado que, si bien no habrá inconvenientes para autorizar el ingreso de los futbolistas que integran la plantilla deportiva, existirán restricciones severas para el personal técnico y administrativo de la federación. Washington ha dejado claro que no se permitirá el acceso al país a cualquier individuo que mantenga vínculos directos o indirectos con la Guardia Revolucionaria, organismo considerado clave en la estructura de poder del régimen iraní.

Esta medida pone a la FIFA en una posición sumamente delicada, ya que debe mediar entre las leyes de seguridad nacional de uno de los países anfitriones y el espíritu de inclusión y universalidad que el organismo rector del fútbol mundial pretende promover. Ante este escenario, la FIFA ha intentado apelar a la unidad y al optimismo, argumentando que el fútbol tiene la capacidad única de unir al mundo por encima de las diferencias ideológicas y los conflictos geopolíticos.

Desde la organización se insiste en que la participación de Irán sigue figurando en el calendario previsto y que se busca una solución positiva para evitar que el deporte sea víctima de las tensiones políticas. No obstante, la realidad es que la selección persa se enfrenta a un desafío que trasciende lo deportivo, donde la logística de visados y la seguridad personal se han vuelto tan cruciales como la propia estrategia en el campo de juego.

La resolución de este conflicto determinará si el Mundial 2026 cumple su promesa de integración o si se convierte en un reflejo de las fracturas globales actuales





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