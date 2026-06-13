El calendario oficial para los funerales del líder supremo Ali Jamenei incluye la exposición del cuerpo en la mezquita de Jamkaran y la sepultura en el santuario del Imam Reza en Mashhad.

Irán confirma calendario para los funerales del líder supremo Ali Jamenei ; culminarán con su entierro en Mashhad . El anuncio fue difundido por la televisión estatal iraní con base en un comunicado emitido por el comité encargado de organizar los actos conmemorativos del antiguo dirigente.

De acuerdo con el cronograma oficial, el cuerpo será expuesto al público los días 4 y 5 de julio en la mezquita de Jamkaran, uno de los principales centros religiosos del país, antes de concluir el 9 de julio con la sepultura de Jamenei en el santuario del Imam Reza en Mashhad. La programación representa un retraso de varios meses respecto a los planes iniciales.

Los funerales estaban previstos originalmente para marzo, pero fueron aplazados debido al ataque aéreo israelí-estadounidense contra Teherán el 28 de febrero. Jamenei murió durante ese ataque. El anuncio se produce en vísperas de nuevas conversaciones diplomáticas orientadas a alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto.

Aunque en abril se logró una tregua temporal mediada por Rusia durante las últimas semanas ambas partes han avanzado en un borrador preliminar, persisten desacuerdos sobre aspectos clave, entre ellos la navegación en el estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense Donald Trump había anunciado que el domingo se firmaría el acuerdo con Irán, pero no se ha confirmado si se cumplirá con ese plazo





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