Irán denuncia violación de la tregua por Israel tras bombardeo en Líbano y cuestiona negociaciones con Estados Unidos

Irán acusa a Israel de violar la tregua acordada con Estados Unidos tras el reciente bombardeo en Líbano y expresa desconfianza en las negociaciones con Washington, citando incumplimientos de acuerdos previos.

Horas después de lo que ha sido catalogado como el bombardeo más devastador en Líbano en los últimos 40 años, perpetrado por Israel , Irán ha expresado su firme postura, señalando que este ataque constituye una flagrante violación a la tregua acordada previamente con Estados Unidos .

A través de sus plataformas de redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, destacó que el cese al fuego en Líbano era un punto crucial que figuraba entre las condiciones presentadas por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, durante las negociaciones. Tanto la hoja de ruta de diez puntos propuesta por Irán como el documento elaborado por los mediadores pakistaníes, ambos aceptados por Estados Unidos, incluían de manera inequívoca la exigencia de un cese inmediato de las hostilidades en Líbano. Esta condición, sin embargo, fue rechazada unilateralmente por Israel, lo que ha generado una profunda preocupación en Teherán. El canciller iraní fue contundente al declarar: “Los términos del cese al fuego entre Irán y Estados Unidos son claros e inequívocos: Estados Unidos debe elegir entre el cese al fuego o la continuación de la guerra a través de Israel. No puede pretender ambas cosas. El mundo es testigo de las masacres en Líbano. La responsabilidad recae en Estados Unidos, y el mundo observa si son capaces de cumplir sus compromisos”, evidenciando la gravedad de la situación y la presión sobre Washington.\En un comunicado que resuena con la creciente desconfianza hacia Estados Unidos, Mohammad Baqer Qalibaf, portavoz del Parlamento iraní, enfatizó que los recientes acontecimientos solo confirman la desconfianza inicial que Irán albergaba en las negociaciones con Estados Unidos. Qalibaf fue directo al señalar: “La profunda desconfianza histórica que tenemos hacia Estados Unidos se basa en sus repetidas violaciones de cualquier tipo de compromiso, un patrón que lamentablemente se ha repetido una vez más”. El portavoz destacó que, a pesar de las declaraciones del presidente estadounidense sobre la propuesta de diez puntos de Irán como una base viable para las negociaciones, varios de los puntos clave han sido ignorados o violados. “Como el presidente de Estados Unidos dejó claro en su declaración, la propuesta de 10 puntos de la República Islámica de Irán es una base viable para negociar y el marco para el desarrollo de estas pláticas”, escribió Qalibaf. Sin embargo, el político iraní puntualizó que tres de los puntos fundamentales de la propuesta han sido vulnerados: el cese al fuego en Líbano, la violación del espacio aéreo iraní con la incursión de un dron militar y la negación del derecho de Irán a enriquecer uranio. Qalibaf fue enfático al afirmar que, ante la falta de cumplimiento de estos puntos cruciales, no hay espacio para la negociación, lo que podría poner en peligro el futuro de las conversaciones.\La situación en Líbano y las acciones de Israel, vistas como una provocación por Irán, han intensificado las tensiones en la región. La postura de Irán, expresada a través de sus altos funcionarios, refleja una seria preocupación por la estabilidad regional y la credibilidad del proceso de negociación con Estados Unidos. La negativa de Israel a respetar el cese al fuego, sumada a las presuntas violaciones de los acuerdos previos, ha erosionado la confianza de Irán en la administración estadounidense. La comunidad internacional observa atentamente los acontecimientos, esperando una respuesta contundente de Estados Unidos ante las acusaciones de Irán. La posible escalada del conflicto en Líbano, así como la continuidad de las violaciones de los acuerdos, podría tener consecuencias impredecibles para la región y el mundo. La diplomacia y el respeto a los acuerdos internacionales son cruciales para evitar una mayor inestabilidad y garantizar la paz





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Israel Líbano Estados Unidos Tregua Bombardeo Negociaciones Conflicto Violación De Acuerdos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irán acusa a Estados Unidos de usar rescate de piloto como 'fachada' para robar uranio enriquecidoEl portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, sostuvo que existen 'muchas preguntas e incertidumbres' sobre la operación.

Read more »

A pocas horas del ultimátum de Trump, se anticipa un acuerdo entre Irán y Estados UnidosDesde el 28 de febrero del 2026, el conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel se ha intensificado con bombardeos y bloqueos que afectan al comercio mundial

Read more »

Irán no se rendirá ante amenazas de Estados Unidos, afirma su embajador en MéxicoEl embajador Abolfazl Pasandideh calificó la advertencis del presidente Donald Trump de 'devolver a Irán a la Edad de Piedra' de un proyecto de crimen de guerra.

Read more »

Irán confirma tregua de dos semanas con Estados UnidosEl secretario de relaciones exteriores de Irán, Abbas Aragchi, confirmó las conversaciones de paz y la suspensión de ataques durante las próximas dos semanas

Read more »

Irán anuncia negociaciones de paz con Estados Unidos el 10 de abrilA pocas horas de terminar el ultimátum de Trump, Irán accede a acuerdos de paz, tras mediaciones de Pakistán

Read more »

La tregua entre Irán y Estados Unidos no incluye al Líbano: IsraelAunque celebró la tregua de dos semanas entre Irán y Estados Unidos, el primer ministro de Israel aseguró que su guerra contra Hezbolá seguirá vigente

Read more »