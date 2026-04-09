Irán denuncia violaciones del alto al fuego y condiciona negociaciones con Estados Unidos

El gobierno iraní ha expresado su desconfianza hacia Estados Unidos, denunciando violaciones del alto al fuego y condicionando su participación en futuras negociaciones. La situación se complica por los recientes ataques en Líbano y las divergencias sobre el alcance del acuerdo.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró ayer que las supuestas violaciones a los términos clave del plan propuesto por Teherán para negociar el fin de la guerra con Estados Unidos hacen “irrazonable” tanto el cese al fuego como cualquier proceso de diálogo. Esta postura refleja la creciente desconfianza y las tensiones que obstaculizan los esfuerzos por alcanzar una solución pacífica al conflicto.

Qalibaf, en un mensaje difundido en redes sociales, argumentó que la base fundamental para cualquier negociación ha sido abiertamente violada antes incluso de que las conversaciones formales comenzaran. El dirigente iraní destacó que la desconfianza hacia Washington es un problema arraigado, producto de reiteradas violaciones de compromisos previos. Subrayó que, de los puntos planteados por Teherán, incluyendo la no fabricación de armas nucleares, el levantamiento de sanciones y la compensación por daños, al menos tres han sido incumplidos, especialmente el relacionado con la extensión del alto al fuego a Líbano, lo que ha exacerbado la situación y minado la confianza en el proceso.\En la misma línea, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, enfatizó que Estados Unidos debe definir claramente su posición frente al conflicto. Araqchi afirmó que las condiciones del alto al fuego entre Irán y Estados Unidos son claras y explícitas, exigiendo que Estados Unidos elija entre mantener el cese al fuego o continuar la guerra a través de Israel, señalando que no es posible tener ambas opciones. Araqchi también hizo referencia a los recientes bombardeos en Líbano, que dejaron una trágica estela de muerte y destrucción, y señaló que el mundo es testigo de estas masacres. Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron una ofensiva a gran escala en territorio libanés, la cual describieron como la mayor desde el inicio del conflicto, atacando más de cien centros de mando y posiciones militares de Hezbolá y utilizando una gran cantidad de armamento. El Ministerio de Salud libanés informó sobre un elevado número de víctimas, mientras que los equipos de emergencia se esforzaban por atender a los heridos y evacuar a los civiles de las zonas afectadas. En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel defendió la continuidad de las operaciones, responsabilizando al gobierno libanés por no desarmar a Hezbolá y permitir sus ataques contra Israel. La situación en Líbano ha complicado aún más el panorama, amenazando con descarrilar los esfuerzos de paz.\Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, intentó minimizar el impacto de los ataques en Líbano, argumentando que se trata de una “escaramuza aparte” que no forma parte del acuerdo de cese al fuego con Irán. Trump insistió en que el objetivo de Washington es avanzar hacia un acuerdo que limite el programa nuclear iraní, enfocándose en la no producción de uranio enriquecido y el alivio de sanciones, a pesar de las crecientes tensiones. El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, calificó la discrepancia sobre el alcance del alto al fuego como un “malentendido”, señalando que las tensiones posteriores al anuncio de un cese al fuego son frecuentes. Vance advirtió sobre el peligro de poner en riesgo las negociaciones debido a la situación en Líbano, dado que, según su interpretación, ese frente no está incluido en el acuerdo entre Washington y Teherán. Irán, por su parte, también denunció violaciones del cese al fuego en su propio territorio, incluyendo ataques a una refinería y la interceptación de un dron, advirtiendo sobre las consecuencias de cualquier incursión. Teherán condicionó su participación en las negociaciones previstas en Islamabad a la aplicación del alto al fuego en Líbano, mientras que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, instó a todas las partes a respetar la tregua, aunque la interpretación del alcance del acuerdo es motivo de disputa. Las autoridades estadounidenses, por último, reiteraron sus condiciones para cualquier negociación, que incluyen la entrega de material nuclear iraní, la suspensión del enriquecimiento de uranio y la limitación del programa de misiles balísticos





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