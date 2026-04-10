Irán Jugará sus Partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos, Descartando a México

La FIFA decide que Irán mantendrá sus partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos debido a problemas logísticos, descartando la propuesta de México de ser sede. El anuncio fue realizado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum , anunció que Irán disputará todos sus partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos . Esta decisión de la FIFA se produce luego de que no se autorizara el cambio de sede para los encuentros del equipo asiático, debido a los persistentes conflictos diplomáticos entre Irán y Estados Unidos . Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo declaró: “Finalmente, la FIFA determinó que no era posible modificar las sedes originales de los partidos.

Argumentaron que esto implicaría una logística extremadamente compleja, y esa fue la decisión tomada por la FIFA”. Sheinbaum había planteado la posibilidad de que México albergara los partidos de Irán en la fase de grupos del Mundial 2026. Sin embargo, con la negativa de la FIFA, esta opción fue descartada, y México ya no será sede de ningún encuentro adicional durante el torneo. \Los Ángeles y Seattle, ambas ciudades ubicadas en Estados Unidos, serán las sedes de los partidos de Irán en la fase de grupos del Mundial 2026. Los representantes de Persia se enfrentarán a las selecciones de Nueva Zelanda y Bélgica en el SoFi Stadium, hogar de los Angeles Chargers y los Rams de la NFL, en sus dos primeros partidos de la primera ronda. El último compromiso de Irán en el Grupo G del Mundial 2026 será contra Egipto en el Lumen Field de Seattle, Washington. México, por su parte, continuará siendo sede de 13 partidos a lo largo del Mundial 2026. De estos, cinco se llevarán a cabo en la Ciudad de México, cuatro en Monterrey y cuatro en Guadalajara. El Estadio Azteca (Banorte) será el escenario del partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, programado para el 11 de junio. Además, acogerá un encuentro de dieciseisavos de final y uno de octavos de final.\El Estadio AKRON, donde juega el equipo de las Chivas, recibirá cuatro partidos durante el Mundial 2026, todos correspondientes a la fase de grupos, incluido el esperado encuentro entre Uruguay y España. Por otro lado, el Estadio BBVA, casa de los Rayados del Monterrey, albergará tres partidos de la primera ronda y uno de dieciseisavos de final. Existe la posibilidad de que la selección de Países Bajos juegue en este último encuentro. La decisión de la FIFA de mantener los partidos de Irán en Estados Unidos, a pesar de las tensiones geopolíticas, refleja la complejidad de organizar un evento de esta magnitud y la importancia de minimizar los cambios logísticos. La atención ahora se centra en cómo se desarrollarán los partidos y en la participación de México como anfitrión de una parte importante del torneo, asegurando una experiencia memorable para los aficionados de todo el mundo, mientras se mantiene el foco en el juego y el espíritu deportivo





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