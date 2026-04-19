Irán Mantiene Amenaza sobre Estrecho de Ormuz Ante Bloqueo de Puertos Estadounidenses

Irán reitera su advertencia sobre la restricción del paso marítimo en el Estrecho de Ormuz mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo de sus puertos. Mediadores trabajan para extender un alto al fuego que expira pronto, en un contexto de tensión diplomática y riesgos para el comercio global.

Irán ha reafirmado su intención de restringir el tránsito marítimo por el estratégico Estrecho de Ormuz mientras persista el bloqueo estadounidense sobre sus puertos. Esta declaración se produce en un momento crítico, con mediadores trabajando intensamente para prolongar el alto el fuego que expira en los próximos días.

La situación se ha tornado aún más compleja debido a los bloqueos contrapuestos, lo que ha dificultado los esfuerzos de mediación liderados por Pakistán y ha generado incertidumbre sobre la extensión de la tregua de dos semanas. El presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Qalibaf, enfatizó en una entrevista televisiva que la restricción del paso por Ormuz es una respuesta directa a la imposibilidad de Irán de utilizar sus propios puertos. Qalibaf, quien también es el principal negociador iraní en las conversaciones con Estados Unidos, calificó el bloqueo estadounidense como una medida impulsada por la ignorancia. A pesar de la profunda desconfianza hacia Washington, Irán mantiene su búsqueda de la paz, aunque reconoce la considerable brecha existente entre ambas naciones. En este contexto, el cierre del estrecho fue anunciado por Irán tras la entrada en vigor de una tregua de 10 días entre Israel y Hezbolá, grupo respaldado por Irán en Líbano. Sin embargo, la advertencia de Trump sobre el mantenimiento del bloqueo portuario hasta alcanzar un acuerdo, llevó a Irán a mantener sus restricciones en Ormuz. La tensión en el Estrecho de Ormuz ha tenido repercusiones inmediatas en el tráfico marítimo. Tras un breve repunte de intentos de tránsito, los buques en el Golfo Pérsico han optado por la prudencia tras un incidente en el que dos barcos con bandera de India fueron atacados y obligados a retroceder. Esta situación ha devuelto el estrecho, por donde transita aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo, a su estado previo al alto el fuego. Esto representa una seria amenaza para la crisis energética global y podría empujar a las partes hacia un renovado conflicto, mientras la guerra actual entra en su octava semana. En vísperas de la expiración de la frágil tregua, Irán informó sobre la recepción de nuevas propuestas por parte de Estados Unidos, mientras los mediadores pakistaníes trabajan en la organización de una nueva ronda de negociaciones directas. Las autoridades paquistaníes han reforzado la seguridad en Islamabad, y se ha informado de la presencia de equipos de seguridad estadounidenses avanzados en la región, aunque bajo condición de anonimato por parte de un funcionario involucrado. Para Irán, el cierre del estrecho, una medida implementada tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, se considera su arma más potente para impactar la economía global y ejercer presión política sobre Trump. Por su parte, Estados Unidos busca asfixiar la economía iraní y presionar a su gobierno mediante el bloqueo del flujo de efectivo a largo plazo. A pesar de la vigencia del alto el fuego, la disputa en Ormuz aumenta el riesgo de una recaída en un conflicto regional que ya ha cobrado miles de vidas. La confrontación en esta vía marítima vital pone en peligro no solo la estabilidad regional, sino también la economía mundial, intensificando las tensiones diplomáticas y militares. El riesgo de una escalada es palpable, dado el historial de violencia y las pérdidas humanas sufridas por todas las partes involucradas en el conflicto





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