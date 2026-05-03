Irán presenta a EE.UU. una propuesta de nueve puntos para poner fin a la guerra en 30 días

Teherán ha enviado a Washington una iniciativa diplomática que incluye el fin del bloqueo naval, la liberación de activos congelados y el levantamiento de sanciones, entre otros puntos. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mantenido contactos con varios países para impulsar la negociación.

Irán aguarda ahora la respuesta oficial de Estados Unidos a su propuesta, transmitida a través de los países mediadores. Según informa la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, las autoridades de Teherán han presentado a Washington una propuesta de nueve puntos para poner fin a la guerra en un plazo de 30 días.

Esta iniciativa responde a la oferta estadounidense de un alto el fuego de dos meses, pero busca una solución más rápida y concreta. Entre los puntos clave se incluyen el fin del bloqueo naval, la liberación de los activos iraníes congelados, el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones y la terminación del conflicto en todos los frentes, incluido Líbano.

Además, se propone la implementación de un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mantenido contactos diplomáticos con sus homólogos de Italia, Francia, Japón y Corea del Sur. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní destacó especialmente la conversación entre Araqchi y el ministro italiano, Antonio Tajani.

En ella, el diplomático iraní expresó su descontento por la actitud poco constructiva de algunos países europeos, que, según él, repiten falsos estereotipos sobre el programa nuclear de Irán. Araqchi insistió en que el programa nuclear iraní es pacífico y criticó a Estados Unidos y al régimen sionista por sus agresiones militares contra Irán, acusándolos de violar el Derecho Internacional Humanitario.

La tensión en la región sigue en aumento, y la comunidad internacional observa con atención cómo evolucionarán las negociaciones entre ambas potencias. Mientras tanto, Irán reitera su postura de buscar una solución diplomática, aunque advierte de que está preparado para defenderse si es necesario. La respuesta de Estados Unidos será clave para determinar el futuro de las relaciones entre ambos países y la estabilidad en el Medio Oriente





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