Irán rechaza resolución de Estados Unidos sobre la seguridad en el estrecho de Ormuz

Teherán califica de sesgada y políticamente motivada la propuesta estadounidense ante la ONU para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

El gobierno de la República Islámica de Irán ha manifestado su rotunda oposición al reciente borrador de resolución presentado por los Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Este documento tiene como objetivo declarado la defensa de la libertad de navegación y la garantía de la seguridad en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas y sensibles del planeta debido al volumen de petróleo que transita diariamente por sus aguas. Para Teherán, esta iniciativa no es más que un intento coordinado de Washington para imponer su agenda política en la región bajo el pretexto de proteger el comercio internacional, calificando la propuesta como defectuosa y carente de imparcialidad.

Desde la misión diplomática de Irán ante la ONU, se ha denunciado que el borrador estadounidense está motivado por intereses geopolíticos específicos y busca legitimar acciones que el gobierno iraní considera ilícitas. Según la postura de Teherán, la resolución no pretende resolver la crisis actual, sino profundizar la inestabilidad mediante la presión diplomática y económica.

Los representantes iraníes han subrayado que la única vía real y viable para asegurar la estabilidad en el estrecho de Ormuz implica necesariamente el fin permanente de las hostilidades, el levantamiento total del bloqueo marítimo impuesto contra su nación y la restauración plena del flujo comercial sin interferencias externas. En este sentido, Irán ha hecho un llamado urgente a los demás Estados miembros de la organización internacional para que actúen basándose en la lógica, la equidad y los principios del derecho internacional, instándolos a rechazar el borrador y a abstenerse de apoyarlo o actuar como co-patrocinadores de una medida que consideran injusta.

Por otro lado, la administración de Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, ha reafirmado la necesidad de esta resolución, la cual ha sido elaborada en estrecha colaboración con Bahréin y otros socios clave del Golfo. Esta coalición incluye a potencias regionales como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, excluyendo únicamente a Omán.

El texto propuesto exige que Irán cese inmediatamente cualquier tipo de ataque contra embarcaciones, detenga la colocación de minas marinas en rutas críticas y elimine el cobro de peajes ilegales. Además, la resolución insta a Teherán a ser transparente y revelar la ubicación exacta y la cantidad de minas marinas que ha desplegado, cooperando activamente con los esfuerzos internacionales para su retiro seguro.

Un punto central del documento es la solicitud de apoyo por parte de Irán para el establecimiento de un corredor humanitario que facilite la ayuda en la zona. La tensión escala mientras Estados Unidos sostiene que Irán continúa poniendo en grave peligro la economía mundial al amenazar con el cierre del estrecho de Ormuz.

Washington argumenta que las tácticas de Teherán, que incluyen amenazas directas a buques comerciales y la interferencia en la vía marítima más importante del mundo, representan un riesgo inaceptable para la seguridad global. Esta disputa no solo refleja la rivalidad bilateral entre Washington y Teherán, sino que pone de relieve la fragilidad de la seguridad energética global.

El estrecho de Ormuz es el cuello de botella más crítico para el suministro de hidrocarburos, y cualquier alteración en su operatividad puede provocar fluctuaciones drásticas en los precios del crudo y desestabilizar los mercados financieros internacionales. Mientras el Consejo de Seguridad debate la resolución, la comunidad internacional observa con preocupación la posibilidad de que este choque diplomático se traduzca en una confrontación militar directa en aguas internacionales





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