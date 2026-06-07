Irán reclama visas estadounidenses y opta por Tijuana como base para el Mundial 2026

El embajador de Irán en México denuncia la falta de autorización migratoria para 15 miembros de su selección, anuncia el uso de Tijuana como centro logístico y solicita la intervención de la FIFA ante la desigualdad frente a otras naciones.

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, tomó la palabra en una conferencia de prensa para denunciar que quince miembros del seleccionado nacional, incluidos jugadores, cuerpo técnico y directiva, todavía no cuentan con autorización para entrar a Estados Unidos, a escasas pocos días de su debut en el Mundial de la FIFA 2026.

Según el diplomático, las autoridades estadounidenses no han dado explicaciones sobre los motivos que impiden la emisión de visas a estos integrantes, lo que obliga a la delegación a depender de un plan logístico alternativo. La solución provisional consiste en establecer la base de operaciones en la ciudad fronteriza de Tijuana, desde donde los jugadores volarán a los estadios estadounidenses y regresarán a México el mismo día de cada encuentro.

Quienes sí recibieron permiso migratorio disponen de visas limitadas que les permiten entrar al territorio americano únicamente para disputar el partido y abandonar el país de inmediato, sin la posibilidad de permanecer en el país anfitrión para entrenar o aclimatarse, como sí hacen otras selecciones que pueden instalarse en campamentos cerca de sus sedes. Esta situación, según Pasandideh, genera una clara desventaja competitiva al obligar a los futbolistas iraníes a afrontar viajes continuos y a soportar un mayor desgaste físico y logístico, lo que podría afectar su rendimiento en el torneo.

El diplomático subrayó que la falta de visas no sólo representa un obstáculo operativo sino que también refleja la tensión política entre Irán y Washington, marcada por años de sanciones, disputas diplomáticas y conflictos indirectos en la región. Ante esa realidad, el embajador anunció que Irán solicitará la intervención de la FIFA para garantizar la igualdad de condiciones y el respeto a los principios de acceso universal que rigen los grandes eventos deportivos.

Pasandideh reconoció los esfuerzos de la FIFA por facilitar la participación del equipo, pero insistió en que la ausencia de miembros esenciales del cuerpo técnico y directivo comprometerá la preparación y el desempeño del conjunto durante la Copa del Mundo. En este contexto, el embajador agradeció el apoyo recibido de México, en especial de la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y de las autoridades locales de Tijuana, que han brindado un entorno seguro y hospitalario a la delegación iraní.

El caso iraní se ha convertido en uno de los principales retos políticos que enfrenta la FIFA de cara al inicio del torneo el 11 de junio, cuando la selección de Irán se medirá contra Nueva Zelanda el 15 de junio. Además de la problemática migratoria, el equipo ha enfrentado dificultades para organizar partidos de preparación debido a los conflictos armados recientes y a la complicada situación geopolítica.

Pasandidel expresó su intención de promover actividades culturales y deportivas que permitan a la comunidad iraní residente en México y a los habitantes de Tijuana interactuar con el equipo, siempre bajo la autorización de la FIFA. La situación subraya la necesidad de que los organismos internacionales garanticen que los compromisos de los países organizadores no se vean socavados por disputas diplomáticas, asegurando que todos los equipos tengan las mismas oportunidades para competir en igualdad de condiciones





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