Irán Reimpone Bloqueo en Ormuz Tras Acusaciones de Incumplimiento de EE. UU.

Irán ha vuelto a cerrar el Estrecho de Ormuz, citando violaciones de acuerdos por parte de Estados Unidos y acusando a Israel de violar el alto el fuego con Hezbolá. Se reportan incidentes con buques mercantes mientras Trump califica la acción de Irán como "chantaje fallido".

Las fuerzas iraníes han reinstaurado un bloqueo en el Estrecho de Ormuz, un día después de haber declarado su reapertura parcial. La decisión se basa en supuestas violaciones de acuerdos por parte de Estados Unidos .

Según informes de agencias internacionales, el Ejército de Irán comunicó a medios estatales que el control del estrecho ha vuelto a su estado anterior, bajo estricta supervisión de las Fuerzas Armadas.

Irán argumenta que Estados Unidos ha incumplido sus compromisos de alto el fuego adquiridos recientemente, declarando que cada violación por parte de EE. UU. amerita una respuesta apropiada, según un comunicado de la Guardia Revolucionaria iraní en redes sociales.

Adicionalmente, Irán ha señalado a Israel, un aliado de Estados Unidos, por presuntas violaciones del alto el fuego con Hezbolá en Líbano, lo que ha fortalecido la determinación de reanudar el bloqueo en Ormuz.

Como consecuencia, se ha reportado que al menos dos embarcaciones fueron impactadas por disparos de fuerzas iraníes en las aguas situadas entre las islas de Qeshm y Larak. Un tercer buque, de tipo portacontenedores, también habría sido alcanzado, según informaciones internacionales.

Asimismo, se ha informado que buques mercantes que intentaban cruzar el estrecho recibieron advertencias por radio de la Armada iraní, instándolos a evitar el paso.

En respuesta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el nuevo bloqueo de Irán como un 'chantaje fallido' y afirmó que las conversaciones entre ambas partes continúan de manera favorable. Trump declaró en una entrevista que, a pesar de los intentos de Irán por volver a cerrar el estrecho, carecen de influencia para chantajear, y que las conversaciones en curso están progresando muy bien.

El Ejército de Estados Unidos, bajo las directrices de Trump, mantiene su propio bloqueo a los buques que navegan hacia o desde puertos iraníes, incluyendo el Estrecho de Ormuz.

Según el Mando Central del Ejército de Estados Unidos, esta medida ha resultado en la detención de 23 buques y 21 barcos.

Paralelamente, cientos de buques adicionales y aproximadamente 20,000 marineros permanecen varados en el Golfo Pérsico, a la espera de poder cruzar el estrecho, de acuerdo con agencias internacionales.

A pesar de la tensión, mediadores internacionales del conflicto, como Pakistán, mantienen la esperanza de alcanzar un acuerdo antes de que expire el alto el fuego el 22 de abril.

La situación en el Estrecho de Ormuz es un reflejo de las complejas tensiones geopolíticas en la región del Golfo Pérsico.

La importancia estratégica de esta vía fluvial, por donde transita una parte significativa del petróleo mundial, hace que cualquier interrupción en su navegación tenga repercusiones económicas y políticas de gran alcance.

Las acusaciones mutuas entre Irán y Estados Unidos sobre el incumplimiento de acuerdos subrayan la fragilidad de las treguas y la dificultad de lograr una desescalada duradera en la zona.

La decisión iraní de cerrar nuevamente el estrecho, a pesar de la reapertura parcial anunciada previamente, demuestra una postura firme y una respuesta directa a lo que perciben como provocaciones o incumplimientos por parte de Estados Unidos y sus aliados.

La Guardia Revolucionaria, al emitir comunicados y justificar sus acciones como respuestas necesarias, busca enviar un mensaje claro de determinación y capacidad de represalia.

La implicación de Israel en las acusaciones, al relacionar la situación con el conflicto en Líbano, amplía la complejidad del escenario, sugiriendo que las acciones en el estrecho forman parte de una estrategia más amplia de contención y confrontación regional.

Los incidentes reportados de buques alcanzados por disparos y las advertencias a la navegación mercante son indicativos de la seriedad de la situación y del riesgo que corren las operaciones marítimas en la zona.

La intervención de Donald Trump, desacreditando las acciones de Irán como un intento de chantaje fallido y a la vez afirmando el éxito de las negociaciones, busca proyectar una imagen de fortaleza y control por parte de Estados Unidos, mientras intenta mantener abiertas las vías diplomáticas.

Sin embargo, el bloqueo activo por parte del Ejército estadounidense a los buques que se dirigen a Irán añade una capa de complejidad, ya que ambas partes están imponiendo restricciones significativas a la navegación.

El número de buques varados y marineros a la espera subraya el impacto directo de estas medidas en el comercio marítimo global.

La confianza de mediadores como Pakistán en la posibilidad de un acuerdo antes del fin del alto el fuego introduce un elemento de esperanza, pero también resalta la urgencia de la situación.

El desenlace de estas negociaciones y la evolución de la tensión en el Estrecho de Ormuz serán cruciales para la estabilidad de la región y el suministro energético mundial.

La escalada de tensiones en el Estrecho de Ormuz, una arteria vital para el comercio mundial de petróleo, representa un punto álgido en las prolongadas tensiones entre Irán y Estados Unidos.

La abrupta reinstauración del bloqueo por parte de las fuerzas iraníes, tras una breve y parcial reapertura, se presenta como una respuesta directa a lo que Teherán considera incumplimientos flagrantes por parte de Washington en los acuerdos de cese al fuego.

La Guardia Revolucionaria, en su comunicado público, ha sido explícita en su postura, advirtiendo que cada transgresión de Estados Unidos recibirá una respuesta proporcional, lo que sugiere una política de firmeza y disuasión.

La implicación de Israel en estas acusaciones, al señalar violaciones del alto el fuego por parte de este país en el Líbano, introduce una dimensión regional al conflicto, sugiriendo que las acciones en Ormuz están interconectadas con las disputas en otros frentes.

Esta narrativa de Irán busca proyectar una imagen de unidad y solidaridad frente a lo que perciben como una agresión orquestada por Estados Unidos y sus aliados.

Los incidentes específicos, como los disparos contra al menos dos embarcaciones y el impacto en un buque portacontenedores, subrayan la peligrosidad de la situación y el riesgo inminente para la navegación civil.

Las advertencias de la Armada iraní a buques mercantes a través de radio refuerzan la efectividad del bloqueo y la determinación de sus fuerzas.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha intentado minimizar la gravedad del bloqueo iraní, calificándolo de 'chantaje fallido' y enfatizando el progreso positivo en las negociaciones. Esta estrategia busca proyectar confianza y evitar una percepción de escalada incontrolada, al tiempo que mantiene la presión a través de medidas como el bloqueo estadounidense a los buques que se dirigen a Irán.

La dualidad de los bloqueos, uno iraní en Ormuz y otro estadounidense a la navegación hacia Irán, crea un escenario de estrangulamiento logístico y económico que afecta a múltiples actores.

El gran número de buques y marineros varados en el Golfo Pérsico evidencia el impacto significativo de estas medidas en el comercio internacional y las cadenas de suministro.

A pesar de la atmósfera de tensión, la intervención de mediadores internacionales, como Pakistán, que confían en la posibilidad de un acuerdo antes de la fecha límite del alto el fuego, ofrece un atisbo de esperanza para la resolución pacífica del conflicto.

La capacidad de las partes para encontrar un terreno común y honrar sus compromisos determinará la estabilidad de una de las rutas marítimas más cruciales del mundo y, por extensión, el equilibrio energético global.

La dinámica de poder y las percepciones de amenaza continúan siendo factores determinantes en esta compleja situación geopolítica, donde la diplomacia y la capacidad de mantener la calma en medio de la retórica beligerante serán esenciales para evitar un conflicto mayor





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estrecho De Ormuz Irán Estados Unidos Bloqueo Marítimo Geopolítica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irán reabre el Estrecho de Ormuz; Trump celebra el fin del bloqueoIrán anuncia la reapertura total del Estrecho de Ormuz a la navegación comercial mientras dure el alto el fuego en Líbano, una decisión celebrada por Donald Trump como el fin de un bloqueo de un mes. La medida vinculada a la tregua en Líbano, mientras EE.UU. había impuesto un cierre perimetral.

Read more »

Trump anuncia que mantendrán bloqueo al estrecho de Ormuz hasta que termine 'transacción con Irán'Este viernes, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, declaró la reapertura total del paso en Ormuz, por lo que a Irán respecta, mientras dure el alto el fuego pactado con Estados Unidos.

Read more »

Irán anuncia que abre 'completamente' el estrecho de Ormuz mientras dure alto el fuegoDiario de circulación nacional fundado en 1984.

Read more »

Irán reabre Ormuz bajo tregua, pero advierte con volverlo a cerrar si EU continúa bloqueo navalEl ministro de Exteriores iraní, informó que el paso quedaba abierto para todos los buques mientras se mantenga el alto el fuego

Read more »

Irán reabre el estrecho de Ormuz, pero EU mantiene bloqueo a barcos y puertos iraníesA pesar del anuncio iraní, el presidente Donald Trump ha confirmado que el bloqueo de la Marina estadounidense a los puertos y barcos iraníes se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo definitivo

Read more »

Irán reimprime control estricto en el Estrecho de Ormuz tras bloqueo de EE.UU.Irán ha vuelto a imponer un estricto control sobre el Estrecho de Ormuz, revirtiendo una reapertura previa, en respuesta al bloqueo estadounidense de sus puertos. El país advierte que el paso vital para el comercio mundial permanecerá restringido hasta que se levanten las sanciones, mientras las tensiones aumentan en la región.

Read more »