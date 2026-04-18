Irán reimprime control estricto en el Estrecho de Ormuz tras bloqueo de EE.UU.

Irán ha vuelto a imponer un estricto control sobre el Estrecho de Ormuz, revirtiendo una reapertura previa, en respuesta al bloqueo estadounidense de sus puertos. El país advierte que el paso vital para el comercio mundial permanecerá restringido hasta que se levanten las sanciones, mientras las tensiones aumentan en la región.

Irán anunció este sábado una reimposición de control estricto sobre el estrecho de Ormuz, sugiriendo un nuevo cierre de este vital paso marítimo. Esta medida se produce un día después de que el país declarara la reapertura del estrecho, como respuesta directa al bloqueo que Estados Unidos ha mantenido sobre los puertos iraníes.

El teniente coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, comunicó a través de la agencia Tasnim que el control del estrecho ha regresado a su estado anterior, quedando bajo estricta gestión y supervisión de las Fuerzas Armadas. Esta afirmación implica la imposición de fuertes restricciones al tráfico marítimo en una de las arterias energéticas más importantes del mundo, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo a nivel global.

Zolfagari detalló que Irán había autorizado previamente un tránsito limitado y gestionado de algunos buques petroleros y mercantes, calificándolo como un gesto de buena fe en el contexto de las negociaciones. Sin embargo, esta medida ha sido revertida debido a la persistencia del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, lo que Teherán considera como un continuo incumplimiento por parte de Washington. El vocero sentenció que la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso hasta que Estados Unidos levante la restricción sobre la libertad de tránsito de embarcaciones hacia y desde Irán.

Las declaraciones de Irán contrastan con las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien la noche anterior había declarado en Arizona que el estrecho se encontraba “completamente abierto” al comercio. Trump incluso insinuó la posibilidad de acceder a Irán para extraer uranio enriquecido, lo cual fue rechazado categóricamente por el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en una entrevista televisiva, quien aseguró que el uranio no saldría del país.

En horas de la madrugada, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió en la red social X que el estrecho de Ormuz “no permanecerá abierto” si el bloqueo estadounidense continúa. Qalibaf denunció las “afirmaciones falsas” del presidente Trump sobre el estratégico paso marítimo y las negociaciones de paz, declarando que las mentiras de Estados Unidos no les han servido para ganar en la guerra ni lo harán en las negociaciones. El dirigente iraní añadió que el tránsito marítimo por el estrecho se sujetará a “rutas designadas” y requerirá “autorización de Irán”.

Adicionalmente, se reportó que un petrolero fue interceptado a unos 37 kilómetros al noreste de Omán por dos lanchas rápidas de los Guardianes de la Revolución Islámica. Sin previo aviso por radio, estas embarcaciones abrieron fuego contra el petrolero, según informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido en un comunicado en línea, confirmando que la tripulación se encuentra a salvo.

En un comunicado separado, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó que sus fuerzas navales están preparadas para infligir “nuevas derrotas” al enemigo. Este mensaje, publicado en su canal de Telegram poco después de la decisión de Teherán de volver a cerrar el estrecho de Ormuz, señala la disposición de la Marina iraní para hacer que los adversarios “prueben la amargura de nuevas derrotas”. Jamenei, cuya presencia pública ha sido limitada desde antes del inicio de la guerra, subrayó la preparación de la armada iraní frente a las tensiones geopolíticas y las acciones de Estados Unidos.





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