Irán suspende negociaciones con EE.UU. por ataques en Líbano y advierte sobre violación de tregua

Irán ha detenido las conversaciones con Estados Unidos, mediadas por un tercero, tras denunciar que Israel está atacando el Líbano en violación del alto el fuego bilateral del 8 de abril. La decisión eleva las tensiones en medio de negociaciones para un acuerdo de paz, mientras continúan los intercambios de ataques entre ambos países.

El equipo negociador iraní ha suspendido las conversaciones y el intercambio de mensajes con Estados Unidos a través de un mediador, según informó la agencia Tasnim, hasta que se ponga fin a las hostilidades en el Líbano .

La tregua entre Irán y Estados Unidos, que entró en vigor el 8 de abril, incluye explícitamente al Líbano, país que está sufriendo intensos ataques por parte de Israel. Esta decisión se produce después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emitiera declaraciones Ignorando el alto el fuego. Según el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchí, cualquier violación del alto el fuego en un frente se considera una violación en todos los frentes.

El portavoz del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que Estados Unidos e Israel pagarán por lo que Teherán considera el incumplimiento de la tregua en el país árabe. Estas tensiones se desarrollan en un contexto de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar poner fin a la guerra, con un borrador de acuerdo que está pendiente de la aprobación del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque medios estadounidenses señalaron que el mandatario solicitó enmendar algunas disposiciones del texto.

Pese a los esfuerzos diplomáticos, Irán y Estados Unidos volvieron a intercambiar ataques esta madrugada, con un lanzamiento desde la base desde la que procedió el ataque





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