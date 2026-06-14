Irán visita EE. UU. para el Mundial 2026: entre desafíos geopolíticos y gestos de amistad

La selección iraní entrena en El Paso y agradece a la comunidad local con autógrafos y una serenata de mariachi, mientras se prepara para su debut en Los Ángeles y enfrenta la incertidumbre política que rodea su participación en el Mundial de 2026.

La selección nacional de Irán se prepara para disputar el Mundial de fútbol 2026 en Estados Unidos , un evento que ha adquirido una dimensión política y humana notable debido a la tensa relación entre Irán y su gran rival, Estados Unidos .

A causa de las sanciones y la hostilidad diplomática que persisten entre ambos países, los jugadores, el cuerpo técnico y el personal de apoyo han sido obligados a elegir un punto de partida neutral y seguro para su entrenamiento previo al torneo. La ciudad fronteriza de El Paso, situada en el estado de Texas, se ofreció como refugio y recibió a la delegación iraní con una cálida acogida, brindándoles instalaciones deportivas de alto nivel y alojamiento en el Hotel Marriott, un recinto que pronto se convertirá en el epicentro de sus actividades de preparación.

Desde su llegada, los iraníes han manifestado su agradecimiento a la comunidad local a través de gestos de cercanía: entregaron camisetas autografiadas a los aficionados que se congregaron frente al hotel y compartieron momentos de camaradería que rompieron la barrera del idioma y la política. El intercambio cultural no se limitó a los obsequios.

En una sorprendente muestra de solidaridad, un grupo de músicos mexicanos, integrantes de una tradicional banda de mariachi, ofreció una serenata improvisada frente al edificio, creando un ambiente festivo que suscitó sonrisas y aplausos entre los jugadores y el público. Este episodio, que quedó grabado en varios videos difundidos en redes sociales, resaltó la capacidad del deporte para unir a personas de procedencias muy distintas, aun cuando los contextos internacionales parezcan adversos.

Los iraníes, conscientes de la exposición mediática que les brinda este gesto, expresaron su gratitud y enfatizararon que su objetivo principal sigue siendo competir con dignidad y representar a su país con orgullo, sin que la política exterior empañe su desempeño dentro del campo. A medida que se acercan los partidos de la fase de grupos, el itinerario de Irán incluye una serie de desplazamientos que los llevarán a distintas ciudades americanas, comenzando por Los Ángeles, donde se enfrentarán a su primer rival.

Los organizadores del torneo han garantizado la seguridad de los deportistas, coordinando con agencias locales y federales para evitar cualquier incidente que pueda comprometer la integridad de los participantes. Sin embargo, la incertidumbre persiste entre los seguidores iraníes, que temen que la tensión geopolítica pueda traducirse en manifestaciones o restricciones de acceso.

Por su parte, el cuerpo técnico ha elaborado un plan de entrenamiento intensivo que combina sesiones tácticas, actividades de recuperación y charlas motivacionales, todo bajo la supervisión de médicos y especialistas en rendimiento físico. La selección confía en que, a pesar de los obstáculos externos, podrá demostrar en el Mundial la calidad de su juego, la solidez de su defensa y la creatividad de su ataque, aspirando a superar la fase de grupos y proyectarse a las etapas finales del torneo.

La historia de Irán en el escenario mundial continúa, y esta edición del Mundial 2026 podría marcar un antes y un después tanto para el fútbol del país como para la percepción internacional de su pueblo





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