Irán y Omán negocian nuevas reglas para el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz

Irán y Omán avanzan en la definición de un marco regulatorio para la navegación por el estrecho de Ormuz, tras la creación de una autoridad iraní y la publicación de un mapa de jurisdicción, en medio de negociaciones vinculadas al conflicto entre Washington y Teherán.

Irán ha anunciado oficialmente que mantiene contactos directos con Omán con el objetivo de redefinir las normas que regulan el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las rutas más estratégicas del comercio global.

En los últimos días el gobierno iraní ha creado una nueva autoridad encargada de gestionar el tráfico naval en la zona y ha publicado un mapa que muestra los límites de su jurisdicción, lo que marca un primer paso concreto hacia un control más estructurado del paso.

Según declaraciones del subdirector de Política Exterior y Seguridad Internacional de la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Baqeri, las negociaciones con Mascate se están desarrollando de forma conjunta y con la visión de que los dos países asuman la responsabilidad que, según Irán, les corresponde desde antes del inicio del conflicto abierto en febrero de 2023, cuando una ofensiva sorpresiva de Estados Unidos e Israel provocó la imposición de estrictas restricciones por parte de Teherán en el estrecho





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