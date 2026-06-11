Iranian Ministry of Foreign Affairs Statement on US Attacks and Aggression

The Ministry of Foreign Affairs of Iran has issued a statement condemning the recent attacks and aggression by the United States against the country, stating that these actions render the ceasefire agreement of April 8 ineffective. The statement also highlights the responsibility of the US government and its leadership for the 'dangerous consequences' of these actions.

nueva "violación flagrante" del alto al fuego con su "agresión generalizada" contra el país asiático y subrayó que estas acciones de Washington "dejan prácticamente inútil" el acuerdo alcanzado el 8 de abril para cesar el fuego tras el conflicto abierto el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Los ataques ilegales y criminales de Estados Unidos durante las últimas horas no son solo una grave violación de la Carta de Naciones Unidas y las normas fundamentales del Derecho Internacional (…) sino queadvirtió el Ministerio de Exteriores de Irán, que dijo que la responsabilidad por las "peligrosas consecuencias" de estas acciones recae totalmente sobre "la élite gobernante" en el país norteamericano.

Asimismo, reiteró a través de un comunicado que "el continuado uso del territorio e instalaciones de algunos países de la región por parte del terrorista Ejército estadounidense para preparar y llevar a cabo operaciones agresivas contra Irán"La República Islámica de Irán recuerda firmemente las obligaciones legales y morales de todos los países de la región a la hora de evitar que el Ejército terrorista estadounidense use su territorio, instalaciones y recursos para cometer un crimen de agresión contra Irán, al tiempo queEn este sentido,después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara ataques contra bases estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania, sin que por ahora Estados Unidos se pronunciara sobre posibles víctimas o daños.a la hora de "oponerse claramente a la violación flagrante de los principios fundamentales y propósitos de la Carta de Naciones Unidas por parte de Estados Unidos y el régimen sionista".

"Sin duda, el silencio y la inacción ante la ilegalidad y la intimidación de Estados Unidos y el régimen sionistaalertó, al tiempo que arguyó que "emitir comunicados en una situación en la que no hay duda alguna sobre la naturaleza agresiva de las acciones de Estados Unidos y el régimen sionista no es algo responsable y solo animará a los agresores a continuar su ilegalidad".segundo día consecutivo de ataques cruzados en la región entre Washington y Teherán , en la medida en que en la víspera la Guardia Revolucionaria reivindicó el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Medio Oriente, en una acción que calificó de "represalia" por las agresiones perpetradas por Estados Unidos contra diversos enclaves de la República Islámica.

La Guardia Revolucionaria iraní informó en la madrugada de este jueves del lanzamiento de dos nuevas oleadas de ataques contra bases e intereses estadounidenses en, arguyendo que se trata de una "respuesta" al "ataque" del Ejército estadounidense horas antes contra diversos enclaves de la República Islámica.aseguró haber atacado "18 objetivos importantes" pertenecientes al "malvado" Ejército estadounidense, entre los cuales hizo referencia a las bases aéreas de Alí al Salem y Ahmad al Jaber, en Kuwait, así como a la de Sheij Isa, en Bahréin, según informó la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.y "en respuesta al ataque del Ejército estadounidense asesino de niños contra algunas de las unidades de servicio y puestos costeros de la Guardia Revolucionaria, el cuartel general de la Policía y la zona del aeropuerto de Bandar Abbas", en el sur del país.contra la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin y, en concreto, contra antenas de comunicaciones e instalaciones de radar del sistema de misiles Patriot.

Asimismo, resaltó que entre los objetivos estuvo también la base aérea de Azraq, situada en Jordania, contra la que la Guardia Revolucionaria"destruyendo las instalaciones y un gran número de aviones de combate".para pedir a los estadounidenses que "buscaran inmediatamente refugio" ante el lanzamiento de misiles y drones contra el país.derribaron 20 misiles lanzados desde Irán contra Azraq, en la provincia de Zarqa, e indicó que los fragmentos de las interceptaciones no causaron víctimas ni daños.una niña de once años resultó herida de levedad a causa del ataque contra el país, donde también se registraron daños materiales en Hamad y la capital, Manama, según un mensaje en redes sociales.

"respondieron" a "objetos aéreos hostiles" lanzados contra el país. Asimismo, anunció ya el reinicio de operaciones aeroportuarias, después de una breve suspensión a causa de los ataques. Un petrolero sufrió este jueves un incendio en su sala de máquinas según indicó el centro Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, sin que por ahora haya más detalles sobre el suceso





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