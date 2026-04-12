Irapuato: Avanza la Regularización de Estacionamientos en el Centro Histórico

Autoridades municipales de Irapuato supervisan y regularizan los estacionamientos públicos en el centro histórico, con un avance significativo en la obtención de licencias de funcionamiento y la posible estandarización de tarifas.

Irapuato , Guanajuato.- En el corazón histórico de Irapuato , la situación de los estacionamientos públicos ha sido objeto de una rigurosa supervisión por parte de las autoridades municipales. Actualmente, se ha logrado un avance significativo en la regularización de estos establecimientos, faltando únicamente un estacionamiento por completar el proceso para obtener su cédula de funcionamiento.

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Un recorrido exhaustivo, llevado a cabo por elementos de la Coordinación del Centro Histórico y la Dirección de Fiscalización, reveló que inicialmente, una considerable proporción de los 62 estacionamientos públicos que operan en la zona, operaban de manera irregular. Además, se descubrió la existencia de dos estacionamientos que funcionaban de forma clandestina, sin estar registrados ante el gobierno municipal. Esta situación motivó una intervención inmediata por parte de las autoridades, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa y la seguridad de los usuarios.<\/p>

El director de Fiscalización, Julio César González Borja, informó que se notificó a los propietarios de los estacionamientos que operaban sin la debida licencia de funcionamiento sobre la necesidad de regularizar su situación. Se les otorgó un plazo prudencial para que se acercaran a la dependencia y cumplieran con los requisitos establecidos para obtener el permiso correspondiente. González Borja destacó el compromiso demostrado por la mayoría de los propietarios, quienes respondieron positivamente a la solicitud de regularización. La gran mayoría cumplió con los trámites requeridos y obtuvo su licencia.<\/p>

A la fecha actual, la situación se encuentra prácticamente normalizada, con solo un estacionamiento pendiente de completar el proceso. Los 62 estacionamientos ubicados en el Centro Histórico ofrecen un total de 2,027 cajones para vehículos. La tarifa promedio por hora o fracción se sitúa en 15 pesos; sin embargo, se detectó que en una docena de estos establecimientos, la tarifa era superior a la establecida, lo que generó una revisión adicional por parte de las autoridades.<\/p>

Adicionalmente, se ha abordado la cuestión de la estandarización de las tarifas en los estacionamientos públicos. Esta es una medida que corresponde al Ayuntamiento, y que podría establecer precios diferenciados según las condiciones físicas de cada establecimiento. Las mesas de trabajo con los propietarios de los estacionamientos han sido clave en este proceso. Se prevé que se establezcan tres categorías de estacionamientos, considerando aspectos como la iluminación, el tipo de pavimento y la presencia o ausencia de techumbre. Esta iniciativa busca ofrecer un servicio más justo y transparente para los usuarios, al tiempo que garantiza la viabilidad económica de los estacionamientos.<\/p>

La regulación de los estacionamientos en el Centro Histórico de Irapuato es un claro ejemplo del compromiso de las autoridades municipales con el ordenamiento urbano y la mejora de la experiencia de los ciudadanos. Se busca mejorar la calidad del servicio, garantizar la seguridad de los usuarios y establecer un marco regulatorio claro y eficiente para la operación de los estacionamientos públicos.<\/p>





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