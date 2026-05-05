Irapuato, la ciudad más insegura de México según encuesta del INEGI

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI revela que Irapuato, Guanajuato, es percibida como la ciudad más insegura de México, con un 92.1% de sus habitantes sintiéndose inseguros. La ciudad ha sido escenario de múltiples ataques violentos en un solo día, dejando un saldo de seis muertos.

Irapuato , Guanajuato , se enfrenta a una crisis de seguridad alarmante, confirmada por la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU ) del INEGI en marzo de 2026, que la sitúa como la ciudad más insegura de México según la percepción de sus habitantes.

Un inicio de semana marcado por la violencia ha dejado un saldo trágico de seis personas fallecidas en tres ataques distintos ocurridos entre la madrugada y la tarde del lunes. El primer incidente tuvo lugar en el fraccionamiento Real de Arandas, donde hombres armados irrumpieron en una vivienda y asesinaron a Adrián mientras dormía. Los agresores huyeron en una motocicleta.

Paralelamente, los restos de cinco hombres y una mujer fueron descubiertos en dos fosas clandestinas en Tamahula, Irapuato, evidenciando la brutalidad y el alcance de la violencia en la región. El segundo ataque se produjo en el fraccionamiento Villas de San Cayetano, replicando el modus operandi del primero: individuos en motocicleta llegaron a un domicilio en la calle Candelaria, ingresaron a la fuerza y dispararon contra tres jóvenes que se encontraban en el interior, quienes perdieron la vida en el acto.

Vecinos del área relataron haber visto a los atacantes llegar en la motocicleta, pero se resguardaron en sus hogares tras escuchar los disparos y solicitaron ayuda a los servicios de emergencia. El tercer incidente ocurrió en la colonia Bernardo Cobos, donde hombres en motocicleta tocaron la puerta de una vivienda en la calle Barcelona y, al ser abierta, comenzaron a disparar. Las víctimas, dos hombres jóvenes, fallecieron, uno en la vía pública y el otro dentro de la casa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato informó sobre la detención de una persona relacionada con este último ataque, gracias al seguimiento realizado a través de las cámaras de videovigilancia. La policía municipal logró localizar a uno de los presuntos responsables portando un arma de fuego.

La ENSU revela que un 92.1 por ciento de los encuestados en Irapuato se sienten inseguros al vivir en la ciudad, superando ampliamente a Guadalajara, Jalisco (90.2 por ciento) y Ecatepec, Estado de México (87.6 por ciento), que ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente en esta preocupante estadística. Esta situación se agrava con el pronóstico de más lluvias debido al frente frío 48 y una ola de calor que afectará a diversas entidades del país, añadiendo complejidad a la ya precaria situación de seguridad.

Además, se reportan otros incidentes violentos en diferentes partes del país, como en la colonia Lorenza Santiago de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, considerada una de las ciudades con mayor índice de homicidios dolosos. La Fiscalía General del Estado (FGE) ha brindado apoyo a Dámaso Castro, vicefiscal señalado de tener vínculos con el cártel de los Chapitos, generando controversia y cuestionamientos sobre la transparencia y la imparcialidad de las investigaciones.

Asimismo, se informa sobre una medida provisional relacionada con un amparo presentado por Gómez Villaseñor contra la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México y SPR, lo que sugiere una disputa legal en curso. La combinación de estos factores pinta un panorama sombrío para la seguridad pública en México, especialmente en ciudades como Irapuato, donde la violencia y la percepción de inseguridad alcanzan niveles críticos.

La necesidad de implementar estrategias integrales y efectivas para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos se vuelve cada vez más urgente. La respuesta de las autoridades debe ser contundente y transparente, abordando las causas estructurales de la violencia y fortaleciendo las instituciones encargadas de la seguridad pública. La participación ciudadana y la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno son fundamentales para lograr resultados positivos y construir un futuro más seguro para todos los mexicanos.

La situación en Irapuato exige una atención inmediata y prioritaria, así como una inversión significativa en recursos y estrategias para combatir la delincuencia y restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La violencia no solo afecta la vida de las personas, sino que también tiene un impacto negativo en la economía y el desarrollo social de la región.

Es crucial que se tomen medidas urgentes para proteger a la población y garantizar su derecho a vivir en un entorno seguro y pacífico. La impunidad debe ser combatida con firmeza, y los responsables de los actos violentos deben ser llevados ante la justicia para que respondan por sus crímenes. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y garantizar que se cumplan los objetivos de seguridad pública





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