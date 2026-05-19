Irene Guerrero: La mediocampista de clase internacional que transformó a Coapa

La directiva de Coapa concretó una de las operaciones estratégicas más brillantes en la historia reciente del fútbol de mujeres de México. Una mediocampista de clase internacional, Irene Guerrero, se consolidó como la gran figura de la rama femenina de las Águilas tras su paso por el histórico Manchester United de Inglaterra.

La directiva de Coapa concretó una de las operaciones estratégicas más brillantes en la historia reciente del fútbol de mujeres de México. Una mediocampista de clase internacional, Irene Guerrero , se consolidó como la gran figura de la rama femenina de las Águilas tras su paso por el histórico Manchester United de Inglaterra.

Tras su influencia directa, el despliegue de la experimentada centrocampista ibérica fue espectacular para las Águilas de Coapa. Su regularidad impecable a lo largo del exigente semestre con la playera azulcrema la posicionó de forma unánime como el primer lugar en conducciones progresivas en el campo. La talentosa futbolista originaria de Sevilla exhibió una trayectoria impresionante, iniciando su carrera profesional en el Real Betis y defendiendo la camiseta del Levante UD.

Fichó por el Atlético de Madrid, donde ganó la Copa de la Reina. Dio el salto internacional hacia el Manchester United de Inglaterra. Ángel Villacampa, el entrenador del América Femenil, expresó en conferencia de prensa que el objetivo claro del equipo es ser campeón y seguir creciendo el proyecto deportivo en Coapa. Ángel Villacampa reconoció que finalizar segundas del torneo significa para el América Femenil un camino más difícil hacia el objetivo de levantar el título.

Ángel Villacampa expresó confianza en que el América Femenil está listo para encarar la Liguilla y se mostró satisfecho por la constante mejora. La Jornada 12 del Clausura 2023 se vivió desde el Estadio Cuauhtémoc donde Puebla recibió a Pachuca y ambos equipos repartieron puntos tras empatar 1-1. Las Rojiblancas lideran con una ofensiva brutal la Liga MX Femenil tras la contundente derrota a Mazatlán 6-0 para finalizar la jornada 7 al el tope de la tabla.

Cruz Azul Femenil logran su segundo triunfo consecutivo tras derrotar a Mazatlán Femenil 3-1 en el Estadio Kraken de la Liga MX BBVA Femenil. Tigres Femenil suma una victoria más tras derrotar a Puebla Femenil 2-0 en el estadio Cuauhtémoc de la Liga MX Femenil. En la jornada 2 el conjunto de Mazatlán sufrió una complicada derrota en casa frente a las Rojinegras 0-2 en la Liga MX BBVA femenil.

El Clausura 2023 de la Liga BBVA MX Femenil está en marcha y muchos equipos cambiaron de entrenador en busca de tener la mejor versión y buscar el título. Pumas Femenil se metió a la cancha del Estadio Cuauhtémoc y sacaron tres puntos de oro ante La Franja de Puebla en la jornada 2 de la Liga BBVA MX Femenil





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