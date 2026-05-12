iRobot ofrece nuevos modelos de robots aspiradores más pequeños y avanzados, enfocados en hogares modernos y con tecnologías innovadoras para reducir los conflictos con muebles y papeles

iRobot ha anunciado la renovación de su catálogo de robots aspiradores centrándose en la miniaturización. Los nuevos modelos de la gama Roomba para 2026 están enfocados en aquellos que viven en apartamentos pequeños y no quieren complicarse moviendo la mitad de los muebles. La oferta incluye opciones de gama de entrada que comienzan en 249 euros hasta aspiradores de gama alta de 899 euros.

iRobot ha actualizado su catálogo de robots aspiradores centrándose en la miniaturización. Los nuevos modelos de la gama Roomba para 2026 están enfocados en aquellos que viven en apartamentos pequeños y no quieren complicarse moviendo la mitad de los muebles.

La oferta incluye opciones de gama de entrada que comienzan en 249 euros hasta aspiradores de gama alta de 899 euros. Según un comunicado de prensa, varios de los nuevos Roomba son hasta un 25% más pequeños en volumen que los de generaciones anteriores, con la reducción enfocada en eliminar el espacio bajo los muebles. La gama se divide en tres líneas: Roomba 115, Roomba Plus y Roomba Max.

El 115, el más asequible, se encuentra a partir de 249 euros y está pensado para apartamentos o viviendas pequeñas. Este modelo ofrece una potencia de succión de 15.000 Pa y navegación inteligente, aunque sin fregado. Según el fabricante, el Roomba 115 se enfoca en 'hogares que buscan un robot fiable y de bajo mantenimiento que mantenga los suelos limpios sin complicaciones adicionales'. La gama Plus es la más interesante.

Los modelos 415, 515, 575, 615 y 675 combinan aspirado y fregado, con una potencia de succión que varía de 20.000 a 30.000 Pa. Las variantes superiores de esa serie, 615 y 675 Combo, incorporan fregado con rodillo y un sistema de pulverización de agua caliente a hasta 60 °C. Esta última ayuda a desprender la suciedad pegada antes de que el rodillo pase sobre ella.

Los modelos de la gama Max también se caracterizan por ofrecer una mejor filtración, cepillos spécialisés para pelo de mascotas y un modo de fregado intensivo por zonas, además de contar con una base AutoWash que gestiona el vaciado del depósito, el lavado de los rodillos y el secado con aire caliente.

'iRobot ha priorizado robots que son más fáciles de compartir y que se adaptan mejor a los hogares modernos, acercando la tecnología avanzada de limpieza al día a día', mencionó la empresa. El lanzamiento será escalonado y todavía no existen fechas exactas para cada modelo. El precio de los dispositivos ya ha sido confirmado, incluyendo versiones para base AutoEmpty





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