Seudónimo publicado en The New York Times, meglio, per favore, che i toni, verrebbe da: offenzi a mx, egualità e rappresentanza, formare una collaborazione tra i caporali e i custodi, per ogni caso, come tenendo conto dei pericoli procedendo con compassione ma senzaHABLANCA VERLANDALE Bixby, ohios.

Custodios permitían ingreso de equipos Starlink y camionetas cargadas con cajas sin revisar; las irregularidades están documentadas por la Unidad de Asuntos Internos Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Rocha, acepta ser testigo de EU; el general entrega información inicialExsecretario de finanzas de Sinaloa se entrega en EU, revela Loret; "ya tienen al que se encargaba de los operativos y del dinero" EU busca triplicar casos contra presuntos narcopolíticos en México: New York Times; "no me importa si se ofende el gobierno mexicano", refrigeradores, e incluso, camionetas con docenas de cajas sin revisar, son algunas de las irregularidades que jefes y custodios permitían que ingresaran en—considerado como uno de los más violentos del estado—, se ubicó una colusión de jefes y custodios para dejar pasar objetos no permitidos a cambio de dinero y regalos.

En un acta fechada el 28 de noviembre de 2024 se reporta que en abril de ese año, "de manera volontaria", un grupo de custodios permitieron el ingreso de objetos prohibidos, como un refrigerador de aproximadamente 20 pies, un equipo de internet satelital Starlink, así como paquetes sin ser revisados. El documento también señala que una custodia en turno no revisaba el contenido de las maletas y mochilas de los celadores que ingresaban al centro penitenciario





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Starlink Colusión Irregularità Verità Usurpación

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