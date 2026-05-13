Irregularidades en sistema judicial mexicano y reclutamiento forzado

La noticia describe la situación del caso de Iván, acusado de delitos conexos pero sin pruebas y por ello procesado injustamente. Además, se menciona la problemática del recluta proceso y la ausencia de criterios claros para distinguir entre víctimas y perpetradores del crimen organizado en México.

El expediente de Iván, acusado de robo y porte de arma al parecer delictivo pero sin pruebas, descubre irregularidades en el sistema judicial mexicano, en donde un hombre sin recursos y sin defensa digna es consignado sin investigar.

La defensa presenta prueba médica que indica restricción en las actividades del acusado por síndrome de Marfan y pesa arma alegadamente portada, pero no se da cuenta. Además, falta una prueba de fuerza para determinar la capacidad de carga física de Iván, que se realiza manualmente y coincide con los datos que se le atribuyen.

El perito del médico no documenta ni torturas sufridas por Iván, ni lesiones causadas por terceros, sino que introduce una supuesta confesión en relación a la pertenencia a una organización delictiva. Por otro lado, a pesar de las dificultades para entrevistarlo, siguen avanzando con rapidez en la carpeta de investigación en su contra y la de trata de personas, de manera aislada y sin respaldo en la documentación





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irregularidades En El Sistema Judicial Mexican Reclutamiento Forzado Trata De Personas Amistad Entre Fiscales Y Criminales Situación De Iván Acusado Y Sin Pruebas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iván Archivaldo y Jesús Guzmán Salazar estarían en negociaciones con Estados Unidos para una posible entregaDe acuerdo con ‘Los Angeles Times’ los hijos fugitivos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, iniciaron contactos hace alrededor de un año

Read more »

CONFIRMADO: El Pumas vs Pachuca tendrá PREMIO EXTRA, además de disputar la final del Clausura 2026La semifinal del Clausura 2026 entre Pumas y Pachuca no solo definirá a uno de los equipos para contender por el título de la Liga BBVA MX

Read more »

Movilizaciones y concentraciones en CDMX por paro laboral y derechos laboralesIntegrantes de la CNTE realizaron marchas en las principales vialidades del primer cuadro de la Ciudad de México en el marco del paro laboral de las 72 horas para exigir la abrogación de la ley ISSTE del 2007 y en defensa del derecho a la promoción vertical y del proceso de admisión de las plazas vacantes. Además, en los Juzgados de Distrito en Materia Penal de Insurgentes Sur número 2065, exigen un alto a las presuntas irregularidades y conductas arbitrarias que han llevado el caso del Refugio Franciscano a una situación de opacidad judicial, impidiendo el regreso de los animales a su hogar.

Read more »

Mauro Núñez, piloto de Iván Archivaldo Guzmán acuerda culpabilidad en EU por narcotráficoMauro Núñez Ojeda, piloto de Iván Archivaldo Guzmán, aceptó en EU traficar cocaína y enfrenta hasta cadena perpetua

Read more »