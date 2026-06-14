Isaac del Toro conquista el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 con una remontada espectacular

El ciclista mexicano Isaac del Toro se impuso en la última etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 y ganó la clasificación general, superando a rivales como Juan Ayuso y Luke Tuckwell. Esta es su primera victoria en una carrera de categoría UCI ProSeries y lo consolida como una promesa del ciclismo mundial.

Isaac del Toro, el joven ciclista mexicano de 22 años, ha vuelto a escribir su nombre en la historia del ciclismo internacional al conquistar el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, una de las competencias más exigentes del calendario europeo.

Nacido en Ensenada, Baja California, Del Toro demostró una vez más su capacidad para sobreponerse a la adversidad y brillar en los momentos clave. La carrera, que se disputó a lo largo de ocho etapas en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, en el sureste de Francia, reunió a algunos de los mejores escaladores del mundo, y el mexicano supo aprovechar las oportunidades que se presentaron en los tramos montañosos.

Durante las primeras jornadas, Del Toro se mantuvo dentro del top 10 de la clasificación general, sin llamar demasiado la atención. Sin embargo, su estrategia cambió radicalmente en las etapas finales. Al inicio de la última jornada, el mexicano se encontraba a 49 segundos del líder, una desventaja que parecía difícil de remontar dada la calidad de sus rivales.

No obstante, Del Toro lanzó un ataque fulminante en la séptima etapa, que le valió la victoria parcial y recortó la diferencia a solo unos segundos. La octava y decisiva etapa, disputada el domingo, cubrió un recorrido de 120.1 kilómetros entre Beaufort y el Plateau de Solaison-Brison, una subida de categoría especial que sería el escenario del desenlace.

Allí, Del Toro ejecutó un ataque perfecto en los últimos kilómetros, dejando atrás a sus principales contendientes y cruzando la meta en solitario con un tiempo de 3 horas, 35 minutos y 7 segundos. La ventaja fue de un minuto sobre el español Juan Ayuso, segundo en la etapa, y de 1 minuto y 2 segundos sobre el noruego Tobias Halland Johannessen, tercero.

Con este resultado, Isaac del Toro aseguró el título de la clasificación general con un tiempo acumulado de 29 horas, 35 minutos y 5 segundos, superando por 54 segundos al australiano Luke Tuckwell y por 1 minuto y 17 segundos a Juan Ayuso. El francés Paul Seixas, quien lideraba la carrera antes de la última etapa, abandonó tras una caída, pero Del Toro demostró que su victoria no fue producto de la casualidad, sino de una preparación impecable y una ejecución táctica sobresaliente.

El ciclista del UAE Team Emirates-XRG se mostró emocionado al cruzar la meta y declaró: 'No creo que haya una victoria más importante que otra. Cada victoria significó algo para mí y me dejó una lección sobre lo que quiero o no quiero como corredor.

Sin embargo, esta es mi primera camiseta amarilla y definitivamente es especial'. Este triunfo consolida a Del Toro como una de las promesas más firmes del ciclismo mundial, y ahora su atención se centra en el Tour de Francia, que comenzará el próximo 4 de julio, donde formará parte del UAE Team Emirates-XRG, escuadra que buscará un nuevo título bajo el liderazgo de Tadej Pogacar.

La actuación de Isaac del Toro en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 no solo le ha valido el reconocimiento de la afición mexicana, sino también el respeto de sus competidores y el mundo del ciclismo. Su capacidad para remontar una desventaja de casi un minuto en la última etapa demuestra una madurez táctica y una fortaleza física poco comunes en un corredor tan joven.

Desde sus inicios en el ciclismo de ruta, Del Toro ha mostrado una progresión constante, y este triunfo representa un hito en su carrera, abriéndole las puertas a desafíos mayores. El Tour de Francia 2026 será su próxima gran prueba, y si mantiene este nivel, podría dar la sorpresa en la ronda gala, acompañando a Pogacar en la lucha por la clasificación general. Sin duda, el nombre de Isaac del Toro seguirá sonando con fuerza en las carreteras del mundo





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