Isaac del Toro gana la séptima etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes y se mete en la pelea por el título

El ciclista mexicano Isaac del Toro se impone en la séptima etapa del TARA, su primera victoria en Francia, y escala al tercer lugar de la general, a 49 segundos del líder. Buscará el título este domingo en la etapa final.

El ciclista mexicano Isaac del Toro, de 22 años, logró una destacada victoria en la séptima etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes (TARA) el sábado, al cubrir el recorrido entre los Alpes franceses en un tiempo de 3 horas, 41 minutos y 41 segundos.

Este triunfo no solo representa su primer éxito en territorio francés como profesional de primer nivel, sino que también lo catapulta a la tercera posición de la clasificación general, a solo 49 segundos del líder provisional, el australiano Luke Tuckwell. La etapa, que incluyó el ascenso al mítico Grand Colombier, fue un escenario perfecto para que Del Toro demostrara su capacidad de recuperación tras dos meses de inactividad forzada por una caída múltiple en la Vuelta al País Vasco en abril pasado.

El bajacaliforniano, originario de Ensenada, tuvo que superar no solo el desgaste físico sino también el mental. En declaraciones posteriores a la carrera, Del Toro admitió que aún no recupera por completo la confianza: 'Fue difícil de manejar, pero cada día me siento mejor. Todavía no recupero toda la confianza, pero realmente quería intentarlo'.

Este espíritu de lucha lo ha llevado a sumar ya 27 victorias en su carrera profesional, incluyendo los títulos del Tour de los Emiratos Árabes Unidos y la Tirreno-Adriático en esta misma temporada de 2026. La preparación para el Tour de Francia, que se celebrará del 4 al 26 de julio, es el objetivo central, y el TARA forma parte de su plan de ajuste tras el accidente.

La octava y última etapa de este domingo, que partirá desde Plateau de Solaison hasta Brison, con un recorrido de más de 120 kilómetros en montaña, se presenta como una oportunidad para que Del Toro busque el título general. Las condiciones montañosas podrían favorecer su estilo de escalador, y su equipo UAE Emirates confía en que pueda remontar los 49 segundos que lo separan de Tuckwell.

Incluso el propio corredor se mostró optimista: 'No fue mi mejor actuación, pero estoy muy contento de haber llegado en buena forma, estoy con hambre y eso me mantiene para las siguientes carreras'. La afición mexicana espera que este domingo sume su tercer título de la temporada, consolidándose como una de las promesas más firmes del ciclismo mundial





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