Isaac del Toro se corona en el Tour de France Singapore Criterium 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro venció al francés Paul Seixas en el Tour de France Singapore Criterium 2026. Del Toro demostró dominio en la penúltima vuelta y cruzó la meta en solitario con un tiempo de 1h22'31'', consolidando su estatus como el mejor pedalista mexicano de la historia.

El ciclista mexicano Isaac del Toro, de 22 años, se impuso este domingo en la quinta edición del Tour de France EFGH Singapore Criterium 2026. Competindo por el equipo UAE Emirates XRG, del Toro atacó en la penúltima vuelta y cruzó solo la meta para cerrar su temporada con una victoria clave en Singapur.

La carrera en Marina Bay y los tiempos

La competencia se desarrolló en Marina Bay con un recorrido total de 61.25 kilómetros distribuidos en 25 vueltas. El ambiente fue extremadamente desafiante debido al calor y la alta humedad, factores que impactaron directamente el rendimiento de todos los participantes. Del Toro demostró una capacidad de recuperación excepcional, superando las condiciones climáticas que hicieron difícil la carrera.

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El mexicano atacó a poco más de tres kilómetros del final en la penúltima vuelta. Ningún ciclista logró alcanzarlo, permitiéndole cruzar en solitario con un tiempo total de 1h22'31''. Esta victoria marcó el cierre de temporada para el originario de Ensenada, Baja California, quien afirmó estar muy contento a pesar de la dureza del ambiente. "Fue mucho más difícil de lo que esperaba por el calor. La humedad es increíble. Sufrimos hasta la meta. Por suerte, tuvimos la fortuna de nuestro lado", comentó del Toro.

La rivalidad con Paul Seixas

La batalla central de la carrera fue entre Isaac del Toro y el francés Paul Seixas. El noruego Søren Wærenskjold, del equipo Uno-X Mobility, completó el podio en el tercer lugar. Del Toro reconoció el alto nivel de Seixas, sugiriendo que esta rivalidad se extenderá en las próximas temporadas del ciclismo de elite mundial.

"Algún día ganará él y otro quizá me toque a mí. Así es la vida. Disfrutamos este tipo de momentos y de la difícil vida que elegimos", señaló del Toro. Este duelo ya es considerado uno de los más atractivos del año. El mexicano lleva ventaja en su enfrentamiento directo reciente, ya que ganó el Gran Premio de Montreal donde venció a Seixas, quien posteriormente ganó el Giro de Lombardia.

El maillot blanco y el reconocimiento nacional

Una de las emociones más grandes para del Toro fue volver a vestir el maillot blanco, el que otorga el título al mejor joven de la general. Lo ganó anteriormente en Francia en julio pasado. "Es como volver a vivir un sueño y estoy muy feliz y emocionado de usarlo y mostrarlo en otro continente. Es algo muy especial", afirmó. Además de esa clasificación, del Toro se subió al podio general en tercer lugar en el Tour de Francia.

El gobierno mexicano ha reconocido oficialmente su trayectoria, otorgándole el Premio Nacional del Deporte 2026 por segundo año consecutivo. Esta distinción en la categoría de deporte profesional refuerza su estatus como el mejor ciclista mexicano de la historia. Con 33 victorias en el World Tour, del Toro espera concentrarse en descansar antes de su próxima competición.