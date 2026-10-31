Isaac del Toro y Memo Ochoa figuran entre los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026

El ciclista Isaac del Toro y el exfutbolista Memo Ochoa destacan entre los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026, la máxima distinción deportiva de México.

El ciclista Isaac del Toro y el exfutbolista Guillermo Memo Ochoa figuran entre los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026, la máxima distinción que otorga el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ( CONADE). El reconocimiento distingue a los deportistas, entrenadores y figuras más sobresalientes del país durante el año.

Qué es el Premio Nacional de Deportes

Se trata del mayor reconocimiento que entrega el Gobierno de México a los deportistas del país desde hace 51 años. El galardón consiste en una medalla de oro ley 0.900, una roseta y un diploma firmado por la presidenta de México.

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El premio contempla además un estímulo económico de 796 mil pesos mexicanos. Ese monto no aplica para los ganadores en la categoría de deporte profesional, en la de fomento deportivo, ni para quienes hayan ganado el premio en ocasiones anteriores.

Isaac del Toro gana en deporte profesional

Isaac del Toro fue galardonado con el Premio Nacional de Deportes por segundo año consecutivo en la categoría de deporte profesional. El ciclista se hizo acreedor del premio gracias a su actividad de este año.

Entre sus resultados destacan el tercer lugar en el Tour de Francia y el título del Maillot Blanco como campeón de la clasificación de los jóvenes. Estos logros consolidaron su desempeño sobresaliente durante la temporada.

Memo Ochoa recibe el premio por trayectoria

Guillermo Ochoa, quien se retiró del fútbol luego de su participación con la Selección Mexicana en el Mundial de 2026, fue ganador del Premio Nacional de Deportes en la categoría de trayectoria deportiva. El ex portero acumuló 22 años de trayectoria en el fútbol profesional.

Ochoa participó en seis ediciones del Mundial, un registro que lo coloca como una de las figuras más representativas del fútbol mexicano. Su retiro se produjo después de su actuación en el torneo de 2026.

Lista de ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026

En la categoría de deporte no profesional, los galardonados incluyen a Yareli Acevedo, del ciclismo de pista, quien obtuvo el cuarto lugar mundial, y a Eduardo Sánchez, de boccia. También aparece Guillermo Memo Ochoa, del fútbol, por su participación en su sexto Mundial.

La lista se completa con Fucho para Ciegos Puebla, A.C. El Premio Nacional de Deportes reconoce así a figuras de distintas disciplinas y ámbitos, desde el ciclismo y el fútbol hasta el deporte adaptado y las organizaciones de fomento deportivo.

Con 51 años de historia, el galardón se mantiene como la referencia oficial para medir el mérito deportivo en México. La entrega de la medalla, la roseta y el diploma firmado por la presidenta de México subraya el carácter institucional del reconocimiento.