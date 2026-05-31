Isaac Paredes llega a 500 hits en Grandes Ligas y consolida su legado como figura destacada del béisbol mexicano

El tercera base mexicano Isaac Paredes, de los Astros de Houston, alcanzó la cifra de 500 imparables en Grandes Ligas, un hito que subraya su evolución y regularidad desde su debut en 2020. Con 27 años, el sonorense suma cerca de 100 jonrones y más de 300 impulsadas, destacándose como uno de los peloteros mexicanos más productivos de la última década y pieza clave en la ofensiva de Houston durante la campaña 2026.

El pelotero mexicano Isaac Paredes alcanzó una marca significativa en su carrera dentro de las Grandes Ligas al llegar a los 500 imparables, un logro que confirma su crecimiento y consistencia en el mejor beisbol del mundo.

El tercera base de los Astros de Houston consiguió la cifra durante la serie disputada este fin de semana, sumando un nuevo capítulo a una trayectoria que continúa en ascenso. Originario de Hermosillo, Sonora, Paredes debutó en las Mayores en 2020 con los Tigres de Detroit y, desde entonces, ha construido una carrera caracterizada por su disciplina en el plato, capacidad de producir carreras y versatilidad defensiva.

Su paso por organizaciones como los Rays de Tampa Bay, los Cachorros de Chicago y actualmente los Astros le ha permitido consolidarse como uno de los peloteros mexicanos más constantes de la última década. La llegada a los 500 hits representa una muestra de regularidad para un jugador que, a sus 27 años, aún tiene margen para seguir incrementando sus números.

De acuerdo con los registros oficiales de MLB, además de los 500 imparables, Paredes acumula cerca de un centenar de cuadrangulares y más de 300 carreras impulsadas en su carrera ligamayorista, cifras que reflejan su aporte ofensivo desde que debutó en la Gran Carpa. Durante la temporada 2026, el sonorense ha mantenido un papel importante dentro de la alineación de Houston.

Sus actuaciones recientes incluyen cuadrangulares clave y producciones ofensivas que han contribuido a las victorias de los Astros en la lucha por mantenerse entre los protagonistas de la Liga Americana. Con apenas siete temporadas en MLB, Isaac Paredes sigue escribiendo su historia y demostrando que el talento mexicano mantiene una presencia destacada en el escenario más importante del beisbol mundial





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