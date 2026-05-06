Isabel Díaz Ayuso critica programas sociales en México y advierte sobre polarización institucional

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó durante su visita a México los programas sociales universales y advirtió sobre la polarización y el choque institucional en el país. También destacó la situación de más de 130 mil desaparecidos y la falta de acceso a servicios de salud para millones de personas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , realizó un discurso en la Cámara Española de Comercio durante su visita de 10 días a México , donde criticó los programas sociales universales, calificándolos como subvenciones clientelares.

En su intervención, la política de ultraderecha expresó que su gobierno se opone a las redes clientelares de subvenciones, argumentando que estas deben dirigirse únicamente a quienes más lo necesitan, como niños, mayores, personas con discapacidad o quienes han perdido todo. Ayuso destacó que Madrid se ofrece como una plataforma única para que empresas mexicanas accedan al mercado europeo con reglas seguras, estables y competitivas, incentivando a los ciudadanos a emprender, contratar y ampliar sus negocios para mantener servicios públicos de calidad, especialmente en educación y sanidad.

Durante un encuentro con estudiantes de la Universidad de la Libertad, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, la presidenta madrileña criticó el uso del miedo en la política mexicana y el pensamiento colectivista totalitario que busca instalar el odio en la sociedad. Afirmó que algunos gobernadores y alcaldes mexicanos están viendo cómo su libertad para representar al pueblo se acaba, y advirtió que cuando se controla la justicia, se acaba con todo.

Ayuso también mencionó que México cuenta con más de 130 mil desaparecidos y más de 44 millones de personas sin acceso efectivo a servicios de salud pública, lo que consideró una situación alarmante para una nación cultural, política y socialmente importante. La dirigente regional aseguró que van a ganar la batalla por la libertad, a pesar de los violentos que tienen el control, y criticó la destrucción personal de los adversarios políticos, señalando que así es como mueren las democracias, tanto en México como en España.

Finalmente, Ayuso advirtió que lo que se busca es una democracia popular, que, según ella, es una cueva de ladrones





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