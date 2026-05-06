Isabel Díaz Ayuso es homenajeada en Aguascalientes bajo un clima de protestas sociales

La presidenta de la Comunidad de Madrid recibió la Medalla al Mérito Cívico y las llaves de la ciudad, enfrentando críticas de manifestantes que denunciaron la crisis del agua.

En un acto cargado de simbolismo institucional pero envuelto en una atmósfera de fuerte tensión política , la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , fue distinguida con la Medalla Especial al Mérito Cívico y las Llaves de Aguascalientes .

Esta ceremonia, llevada a cabo en el salón de sesiones Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, tuvo como objetivo reconocer la trayectoria de la mandataria española en la defensa de los valores fundamentales de la libertad, la democracia y la preservación de la identidad cultural de los pueblos. El evento protocolario fue conducido por el presidente de la mesa directiva del Congreso local, quien subrayó que Ayuso representa una figura de relevancia internacional cuya labor se ha centrado en el fortalecimiento de los pilares democráticos, permitiendo que las tradiciones y la historia de ambas naciones encuentren un punto de convergencia y entendimiento mutuo.

Sin embargo, el prestigio del acto se vio contrastado por la presencia de diversos grupos de manifestantes, principalmente simpatizantes del partido Morena, quienes expresaron su rotundo rechazo a la condecoración de la gobernante madrileña. El acceso al Palacio legislativo se vio restringido por vallas de metal, donde se concentraron personas que portaban pancartas con consignas severas, calificando a Ayuso de fascista y describiendo su gestión como un fracaso de la derecha.

Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando Martha Márquez, una ciudadana local, logró acercarse a la homenajeada para entregarle un mensaje escrito que denunciaba la grave crisis hídrica de la región con la frase No Tenemos Agua. Este acto provocó un altercado inmediato con el equipo de asistentes de la mandataria, quienes arrebataron la nota, mientras Márquez expresaba que, aunque sentía orgullo por la presidenta de México debido a la reducción de la pobreza, era inadmisible otorgar llaves de la ciudad mientras las familias de Aguascalientes padecían la falta de agua.

Durante su intervención, Isabel Díaz Ayuso centró su discurso en la exaltación de la libertad y la cultura del esfuerzo, describiéndolos como los cimientos esenciales para el progreso de cualquier sociedad. Manifestó que recibir tal distinción era un honor especial, ya que representaba a una tierra con cuatro siglos y medio de historia, trabajo y tradiciones profundas.

Ayuso enfatizó que los lazos entre España y México van más allá de los tratados oficiales, sustentándose en millones de historias personales, el arte, la música y un idioma compartido que convierte a ambos pueblos en una misma comunidad. Señaló que, mientras algunos sectores intentan renegar de la historia o enfocarse únicamente en las diferencias, ella ve oportunidades en esa herencia común para construir un futuro de cooperación y crecimiento mutuo, destacando el flujo migratorio y emprendedor entre Madrid y territorio mexicano.

Para cerrar la jornada, el presidente del Congreso local reafirmó el compromiso de Aguascalientes de mantenerse como un estado abierto al mundo, al diálogo y a la cooperación internacional. En su discurso, defendió la importancia de la tolerancia y el respeto por la pluralidad ideológica, asegurando que en la entidad no hay espacio para el miedo ni para las descalificaciones basadas en distintas formas de pensar.

A pesar de las protestas y el clima de polarización, las autoridades locales insistieron en que el reconocimiento a Ayuso es un testimonio de la voluntad del estado por fomentar el entendimiento entre culturas y fortalecer los vínculos diplomáticos y sociales con potencias extranjeras, reafirmando que el respeto a la democracia implica aceptar la diversidad de visiones políticas en el escenario global





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