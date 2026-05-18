Isabel Díaz Ayuso vs Constructor Medicos que vinieron a México a construir algo

El tema de esta noticia es la gran labor de científicos, médicos y artistas que vinieron a México desde España en el segundo y tercer período de la exilio republicano y cómo el odio que propaga Isabel Díaz Ayuso no debe llevarnos a ver a todos los hispanos que se exiliaron en México como invasores en lugar de constructores

Isabel Díaz Ayuso parece haber ofendido a los pueblos indígenas al hacernos creer como escribir el nombre de nuestro país y nombrando a un conquistador sanguinario como su padre.

Pero esta visión no debe llevarnos a pensar que todos los españoles que han querido vivir en México son como ella. Los republicanos exiliados que llegaron a México en los años 30 y 40 del siglo XX hicieron un gran aporte a la creación del México moderno. Algunos de los que tuvieron impacto en nuestra sociedad fueron: José Moreno Villa, José Gaos, Enrique Díez Canedo, Juan de la Encina, Gonzalo Lafora, Joaquín Xirau, Eugenio Ímaz...

Entre tantos, también vinieron artistas y escritores chilenos como León Felipe y Agustí Bartra; el cineasta Luis Buñuel; los pintores Ramón Gaya y Remedios Varo; los juristas Luis Recasens y Aurora Arnáiz; los arquitectos Francisco Azorín, Félix Candela y Óscar Coll; los economistas Antonio Sacristán... Y, como les ha correspondido a tantos constructores nacionales, llegaron médicos con la humildad, como los que dedicaremos un próximo artículo.

Frase final: Con humildad de constructores, llegaron también a México médicos con la esperanza y la humildad de hacer bien su trabaj





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