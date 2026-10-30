Isack Hadjar empuja a un aficionado en su llegada al garaje de Red Bull en el GP de México

Isack Hadjar empujó a un aficionado que intentaba abrazarlo y fotografiarlo al llegar al garaje de Red Bull en el GP de México, donde la FIA ya limita los accesos VIP.

El piloto francés Isack Hadjar, de 22 años, protagonizó un tenso momento antes del arranque del Gran Premio de México cuando un aficionado se le acercó al llegar al garaje de Red Bull para tomarse una foto con él. Las cámaras de transmisión captaron el instante en que el seguidor intentó abrazarlo y el volante respondió empujándolo con fuerza, según las imágenes difundidas.

El gesto del aficionado no fue del gusto de Hadjar, que desde el primer momento vio cómo el fanático buscaba el contacto físico y extendió la mano para mantener la distancia. Aun así, el seguidor siguió con su intento de retratarse junto al piloto y se retiró con una sonrisa tras lograr la imagen.

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Reclamos por la falta de espacio en el paddock

El Gran Premio de México presume cada año de una gran fiesta y de una afición que muestra su cariño por los pilotos. Sin embargo, algunos volantes se han quejado del paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez por la falta de espacio personal en los accesos a los garajes.

Los organizadores venden boletos VIP para que los aficionados tengan una experiencia más cercana a los protagonistas. Esa cercanía, en ocasiones, deriva en escenas de intensidad como la ocurrida con Isack Hadjar antes del arranque del fin de semana.

La FIA revisa los procesos de acreditación

Ante esta situación, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) se dio a la tarea de revisar los procesos de acreditación de cada fecha del calendario de la Fórmula 1. El organismo también puso un límite a los accesos VIP que se venden para evitar las aglomeraciones a las afueras de los garajes de las escuderías.

La medida busca proteger el espacio personal de los pilotos en los momentos previos a las sesiones y reducir los episodios de contacto no deseado con los seguidores que adquieren pases especiales.

Horarios y expectativas del Gran Premio de México

El Gran Premio de México podría considerarse la cita más especial de la temporada 2026, ya que este fin de semana se podría conocer al nuevo campeón de la máxima categoría del automovilismo, Andrea Kimi Antonelli. Las Prácticas Libres 3 están programadas para el sábado a las 11:30 horas y la Clasificación para el sábado a las 15:00 horas, mientras que la carrera se disputará el domingo a las 14:00 horas.

En el plano deportivo, Checo Pérez estará en busca de sus primeros puntos de la temporada y lo hará en su casa, frente a su gente, en su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto mexicano contará con el apoyo de la afición durante todo el fin de semana.