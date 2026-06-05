Israel amplía su control en Gaza a pesar del alto el fuego

Ocho meses después del inicio de la tregua, Israel ha aumentado su dominio territorial hasta el 64% de Gaza, confinando a la población en un espacio cada vez más reducido mientras surgen milicias locales armadas por Israel para contrarrestar a Hamás.

Ocho meses después de que el alto el fuego en Gaza entrara en vigor el 11 de octubre de 2025, la situación sobre el terreno ha cambiado drásticamente.

Originalmente, el acuerdo preveía que el 53% de la Franja quedaría bajo control militar israelí, con una reducción progresiva a medida que la tregua avanzara y las tropas se retiraran. Sin embargo, las autoridades israelíes se jactan ahora de controlar el 60% del territorio y aspiran a alcanzar el 70%.

La Franja se encuentra dividida en dos sectores principales: la zona militarizada entre la línea amarilla (la marca imaginaria que marcó el repliegue inicial de los soldados) y la frontera israelí al este, y la zona habitable entre esa línea y el mar al oeste, un espacio cada vez más reducido donde la población se hacinaba bajo el gobierno de Hamás. A esto se suma una tercera línea, la naranja, que extiende un 11% adicional del área donde el tránsito humanitario debe coordinarse con las fuerzas armadas, según fuentes humanitarias consultadas por EFE.

La línea amarilla concentra a más de dos millones de personas en menos de la mitad del territorio, exacerbando el hacinamiento insoportable que perjudica la salud pública. La ONG israelí Gisha denuncia brotes de enfermedades e infestaciones de ratas y otras plagas. Fuentes del COGAT, el brazo del Ejército israelí encargado de asuntos civiles en los territorios ocupados, indicaron que los límites de la línea naranja no son fijos, sino que varían según las necesidades operativas.

Esta ambigüedad, sumada a las denuncias de que el Ejército ha movido los bloques que señalan la línea amarilla para ganar terreno, ha permitido a Israel alcanzar el control de alrededor del 64% de Gaza en los últimos ocho meses. La mayoría de la población se agolpa en tres grandes ciudades: la ciudad de Gaza (norte) con 688.300 personas, Deir al Balah (centro) con 607.500, y Jan Yunis (sur) con 718.248, según la ONU.

También hay concentraciones menores en la Gobernación Norte de Gaza (92.800) y en Rafah (sur), donde apenas quedan 11.300 personas. En total, la población ha quedado arrinconada cerca de la costa, donde el 83% de las estructuras están total o parcialmente destruidas, de acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Patrick Griffiths, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja, recordó a EFE que Israel, como potencia ocupante, está en control de toda Gaza y tiene obligaciones hacia la vida, dignidad y salud de sus habitantes. Detrás de la línea amarilla, en la zona militarizada, Israel lleva a cabo demoliciones de edificios con asiduidad y ha tomado la mayoría de los territorios agrícolas.

Un informe del diario Haaretz del 26 de marzo detalla que las fuerzas armadas cuentan con 32 puestos en esa área, siete de ellos construidos junto a la propia línea amarilla desde el alto el fuego. En cinco puntos, el terreno se ha cubierto con asfalto para permitir una actividad operacional prolongada.

Además del Ejército israelí, en la zona se mueven al menos siete milicias locales armadas por Israel y contrarias a Hamás, algunas lideradas por antiguos miembros de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). En Rafah operan las Fuerzas Populares, la milicia anti-Hamás más grande del enclave con unos 700 miembros bajo el mando de Ghassan Al Dahini. Al este de la ciudad, el grupo de Akram Jargoun reúne entre 100 y 150 combatientes.

En Jan Yunis actúa la milicia de Hussam Al Astal (unos 150 miembros) y la de Shawqi Abu Nasira (unos 50). En el centro, en el campo de refugiados de Bureij, Issam al Nabahim lidera menos de 20 milicianos. En la ciudad de Gaza, Rami Helles comanda entre 200 y 250 combatientes, mientras que al noroeste de Beit Lahia y este de Yabalia se extiende la banda de Ashraf Al Mansi, con unos 100 alistados.

Estos grupos llevan a cabo incursiones al otro lado de la línea amarilla, a veces para asesinar a miembros de Hamás o su policía, y en otras ocasiones para instar a la población a abandonar zonas que pasarán a estar bajo control del Ejército israelí. La situación humanitaria sigue deteriorándose, con la comunidad internacional alertando sobre una catástrofe inminente si no se garantiza el acceso seguro a la ayuda y se respeta el derecho internacional humanitario





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