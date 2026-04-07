Israel Ataca el Complejo Energético South Pars, Aumentando la Tensión en Oriente Medio

Israel lanza una nueva ofensiva contra el complejo South Pars en Irán, intensificando la presión económica y elevando la tensión regional. Los ataques se dirigen a instalaciones petroquímicas vitales, con posibles consecuencias significativas para la economía iraní. La comunidad internacional reacciona ante la escalada.

ISRAEL LANZA NUEVA OFENSIVA CONTRA EL COMPLEJO ENERGÉTICO SOUTH PARS \Ayer, Israel perpetró una nueva ofensiva contra el complejo energético South Pars , el yacimiento de gas natural más grande del mundo, intensificando la presión sobre sectores cruciales de la economía iraní y elevando la tensión en Oriente Medio .

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el bombardeo impactó una planta petroquímica en Asaluyeh, considerada un punto estratégico por su importancia en la producción nacional. Según sus declaraciones, esta instalación concentra aproximadamente el 50 por ciento de la producción petroquímica de Irán. Adicionalmente, Katz indicó que, después de un ataque previo la semana pasada, infraestructuras que representan hasta un 85 por ciento de las exportaciones del sector han sido puestas fuera de servicio, lo que representaría un considerable impacto económico. Medios iraníes reportaron múltiples explosiones en el complejo petroquímico South Pars, situado en la costa del Golfo Pérsico. Las agencias locales informaron que los ataques afectaron instalaciones auxiliares que suministran electricidad, agua y oxígeno a las plantas, obligando a interrumpir el suministro eléctrico en toda la zona industrial de Asaluyeh.\A pesar de la magnitud del ataque, las autoridades iraníes aseguraron que la situación está bajo control y que no se registraron víctimas fatales. La Compañía Nacional de Industrias Petroquímicas anunció que equipos de emergencia y bomberos actuaron de inmediato para controlar los incendios y activar protocolos de gestión de crisis, mientras se evalúan los daños en la infraestructura. El yacimiento South Pars, compartido con Qatar, constituye la principal fuente de energía doméstica de Irán y uno de los pilares de su economía, al permitir abastecer la demanda eléctrica y generar ingresos significativos a través de las exportaciones. Su relevancia se acentúa en un país que depende en gran medida del gas natural para la calefacción y la generación de electricidad. En este contexto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el propio Israel Katz han reiterado su compromiso de continuar las operaciones contra instalaciones estratégicas iraníes, con el objetivo de debilitar su economía.\El presidente del Consejo Europeo, António Costa, catalogó como “ilegal e inaceptable” cualquier ataque contra infraestructuras energéticas, al advertir que la población civil sería la principal perjudicada por una mayor escalada del conflicto. La ONU también emitió un comunicado expresando que las infraestructuras civiles no deben ser objetivo militar. La situación en Oriente Medio se agrava con cada nuevo ataque, planteando serias preocupaciones sobre la estabilidad regional y las consecuencias humanitarias de una potencial escalada. La comunidad internacional observa atentamente los desarrollos, instando a la contención y al diálogo para evitar una escalada de violencia y preservar la seguridad de la población civil. La continua tensión entre Israel e Irán, reflejada en estos ataques, exige una respuesta diplomática urgente y coordinada para desescalar el conflicto y buscar soluciones pacíficas. La comunidad internacional necesita desempeñar un papel activo en la búsqueda de la paz y la estabilidad en la región, mitigando el impacto humanitario y económico de estos enfrentamientos





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