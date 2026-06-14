Israel ataca objetivos de Hezbolá en Dahieh tras disparos contra territorio israelí

Netanyahu y el ministro de Defensa anunciaron un bombardeo israelí sobre la sede de Hezbolá en el suburbio libanés de Dahieh como represalia a lanzamientos de proyectiles que violaron el alto el fuego, en medio de negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, comunicaron en un comunicado oficial que el Ejército de Defensa de Israel (FDI) llevó a cabo este domingo un ataque aéreo contra instalaciones de Hezbolá situadas en el suburbio de Dahieh, al sur de Beirut.

Según el Ejército, la sede bombardeada era utilizada por la organización terrorista para planificar y coordinar acciones contra la población civil israelí y contra las fuerzas de la FDI que operan en el sur del Líbano. El comunicado precisó que el ataque se produjo como respuesta directa a lanzamientos de proyectiles aéreos realizados por Hezbolá en territorio israelí unas horas antes, los cuales habían impactado en comunidades cercanas a la frontera, violando el alto el fuego establecido entre ambos países.

En el video difundido por las Fuerzas de Defensa, se muestra la explosión de un edificio en plena luz del día, cercano a una avenida transitada por automovilistas, sin que se haya dado a conocer de inmediato el número de víctimas mortales o heridos. Los medios libaneses confirmaron que el impacto cayó en la zona de Ghobeiryവ, un sector de los suburbiosిల్లీ meridionales ňe de la capitalეხვ.

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El Ejército israelí acompañó su anuncio con una grabación realizada desde una vivienda cercana, en la que se aprecia la caída de un dron sobre un bosque, señalando que los proyectiles lanzados desde el Líbano constituían una clara violación del cese al fuego pactado el 8 de abril entre Israel y el Líbano, pese a los continuos enfrentamientos que se producen a diario en la zona. El episodio se produce en un contexto de tensiones internacionales, ya que Estados Unidos e Irán están llevando a cabo negociaciones para impulsar un acuerdo de paz que se espera sea firmado en breve.

Sin embargo, aún no está claro si la reducción de los ataques israelíes contra el Líbano formará parte de ese acuerdo. La última vez que Israel intervino en Dahieh fue hace una semana, lo que desencadenó una serie de represalias por parte de Irán, que lanzó tres oleadas de misiles contra territorio israelí, a su vez respondido con bombardeos sobre suelo iraní.

Irán había advertido que, si Israel continuaba sus ofensivas en el Líbano, la República Islámica se vería obligada a responder, considerando que el alto el fuego alcanzado con Washington el 8 de abril incluía al Líbano. El intercambio de fuego del 8 de junio finalizó gracias a la mediación del presidente estadounidense, aunque la zona sigue bajo la amenaza de nuevos brotes de violencia





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