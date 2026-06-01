Las tropas israelíes tomaron la fortaleza medieval de Beaufort en el sur del Líbano, profundizando su ofensiva contra Hezbolá y violando el alto el fuego mediado por EE.UU. Netanyahu califica la captura como un punto de inflexión. La ONU convoca reunión de emergencia.

El ejército israelí bajo el mando del primer ministro Benjamín Netanyahu ha capturado el castillo medieval de Beaufort , una fortaleza situada en lo alto de un acantilado en el sur del Líbano , durante su avance contra el grupo militante Hezbolá .

Esta incursión, considerada la más profunda en territorio libanés en más de 26 años, ha roto aún más el frágil alto el fuego negociado por Estados Unidos y complica los esfuerzos diplomáticos para extender la tregua entre Washington y Teherán. Netanyahu calificó la toma de Beaufort como una etapa espectacular y un punto de inflexión decisivo en la ofensiva, y ordenó profundizar y ampliar el control sobre las zonas que estaban bajo dominio de Hezbolá.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha guardado silencio, mostrando según analistas una total complicidad con el gobierno israelí, mientras que el acuerdo de cese el fuego parece ser papel mojado tanto para Washington como para Tel Aviv. La situación se agrava con los ataques terroristas del presidente ruso Vladímir Putin contra Ucrania, que han quedado en segundo plano ante la escalada en Oriente Medio.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció oficialmente la toma de la fortaleza de Beaufort, acompañando el anuncio con fotografías como prueba. En su declaración, Katz recordó la heroica batalla de Beaufort hace 44 años, durante la Primera Guerra del Líbano en 1982, y destacó que las tropas israelíes han regresado a la cima y han izado nuevamente la bandera israelí. Este acto simbólico se produce en medio de una ofensiva que ha causado numerosas víctimas civiles.

Según el Ministerio de Salud libanés, ocho personas murieron en un ataque en Deir Zahrani, al sur del país, incluyendo tres mujeres. Desde el inicio de la guerra el 2 de marzo, más de 3,412 personas han fallecido y más de un millón han sido desplazadas, según las autoridades locales.

El avance israelí continúa en paralelo a las negociaciones de Estados Unidos con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, aunque el gobierno iraní insiste en que el cese de las hostilidades en el Líbano debe ser parte de un acuerdo global que aborde todas las tensiones regionales. El Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una reunión de emergencia para este lunes por la tarde, centrada en la ampliación de la ofensiva israelí en el Líbano.

La reunión fue solicitada por Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, afirmó que nada justifica la gran escalada en curso en el sur del Líbano y pidió poner fin a los combates. La comunidad internacional observa con preocupación cómo la violencia se intensifica, mientras los esfuerzos diplomáticos parecen estancados.

La toma de Beaufort no solo representa un avance militar significativo, sino también un desafío a las resoluciones internacionales y un obstáculo para la paz en una región ya devastada por décadas de conflicto. La situación humanitaria se deteriora rápidamente, con miles de desplazados y una infraestructura colapsada, mientras las potencias mundiales no logran consensuar una respuesta efectiva.

La escalada israelí, apoyada tácitamente por Estados Unidos, podría desencadenar una guerra regional más amplia, especialmente si Irán decide intervenir directamente en apoyo de sus aliados. Por ahora, el silencio de Washington y las acciones de Tel Aviv marcan un nuevo capítulo en la larga historia de tensiones en Oriente Medio





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