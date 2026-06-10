Israel demolirá vecindario en Jerusalén Oriental

Israel ha sido acusado de desalojar a palestinos en Jerusalén Oriental, donde se concentran importantes lugares religiosos, con la excusa de ampliar la presencia judía en el territorio. La intensificación de los desalojos se atribuye a la presión de Estados Unidos y la atención se ha desplazado hacia Gaza, Líbano e Irán.

JERUSALÉN- Fakhri Abu Diab luchó durante décadas para salvar su hogar. Pero cuando las autoridades israelíes llegaron con excavadoras hace dos años, no pudo hacer nada para detenerlas.

Él y su esposa viven ahora entre fragmentos de memoria: una bicicleta donde estaba su dormitorio; el jardín donde plantaba tomates cuando era niño; un retrato de su difunta madre pintado en una pared, basado en una fotografía que se perdió en la demolición. Su casa móvil, instalada entre los escombros, también tiene orden de retirada.

‘Están tratando de borrar mis recuerdos, mi infancia, mi historia’, afirmó Abu Diab mientras se secaba las lágrimas. Durante décadas, Israel ha trabajado para ampliar la presencia judía en el territorio ocupado de Jerusalén Oriental, el corazón del conflicto israelí-palestino y sede de importantes lugares judíos, cristianos y musulmanes. Los colonos han aprovechado políticas discriminatorias y argumentos arqueológicos para desalojar a palestinos lejos de las zonas de guerra de la región.

Activistas sostienen que esos esfuerzos se han acelerado al máximo en los últimos años, ya que Israel ya no está limitado por la presión de Estados Unidos y la atención se ha desplazado hacia Gaza, Líbano e Irán. Más de 260 viviendas y otras estructuras fueron demolidas en 2025, un aumento del 70% respecto de tres años antes, y algunos vecindarios registraron los mayores desalojos en décadas, según Ir Amim, un grupo israelí contrario a los asentamientos que sigue de cerca estas políticas.

En lo que va de este año se han producido al menos 116 demoliciones, indicó. Se trata de ‘una intensidad y un alcance que nunca hemos visto’, señaló Aviv Tatarsky, investigador de Ir Amim.

‘Israel puede decidir: sí, este vecindario, queremos borrarlo... Nadie va a detenernos’





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