Israel elimina a jefe de Hamás responsable de ataque en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel han eliminado a Mohammed Odeh, el nuevo jefe del brazo militar de Hamás y figura clave en el ataque del 7 de octubre de 2023. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó su eliminación el miércoles y felicitó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Shin Bet por la brillante ejecución de la operación.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han eliminado a Mohammed Odeh , el nuevo jefe del brazo militar de Hamás y figura clave en el ataque del 7 de octubre de 2023.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó su eliminación el miércoles y felicitó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Shin Bet por la brillante ejecución de la operación. Poco después, las FDI y el Shin Bet emitieron un comunicado conjunto confirmando la eliminación de Odeh.

Las confirmaciones matutinas se produjeron tras una declaración conjunta emitida el martes por la noche por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Katz, en la que se afirmaba que las fuerzas israelíes habían llevado a cabo un ataque en Gaza contra el líder terrorista. En un comunicado, afirmaron que Odeh había dirigido la unidad de inteligencia de Hamás durante la masacre del 7 de octubre y que había sido nombrado aproximadamente una semana antes para reemplazar a Izz al-Din al-Haddad, quien murió en un ataque israelí en Gaza el 15 de mayo.

Fue acusado de estar implicado en asesinatos, secuestros y lesiones a civiles y soldados israelíes. Las FDI y el Shin Bet describieron a Odeh como jefe del cuartel general de inteligencia de Hamás y afirmaron que su eliminación supone un duro golpe para los esfuerzos de rehabilitación de la organización terrorista Hamás.

Por otra parte, el ejército israelí anunció el martes que sus tropas habían desmantelado aproximadamente 10,9 kilómetros de túneles utilizados por terroristas en la zona de Beit Hanoun, en el norte de Gaza, como parte de una operación de ingeniería que ha durado varios meses. Las FDI informaron que las fuerzas de la Brigada del Norte y la unidad de élite de ingeniería de combate Yahalom, que operan bajo el mando de la 252.ª División, llevaron a cabo cientos de operaciones para localizar y destruir infraestructura de túneles, junto con cientos de emplazamientos en superficie utilizados por terroristas





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