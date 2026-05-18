Israel intercepta flotilla humanitaria en medio de crisis en Gaza

Ungovernment of Israel accused that some organizers of a humanitarian flotilla were serving Hamas. A new flotilla tried to bring aid to Gaza, but Israeli navy ships intercepted them.

El Gobierno israelí aseguró que no permitirá violaciones al bloqueo naval sobre la Franja y acusó a parte de los organizadores de la misión de actuar en favor de Hamás.

Una nueva flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, según informaron desde la organización Flotilla para la Libertad, una de las patrocinadoras de la iniciativa. Lanchas rápidas de la Marina israelí comenzaron con el abordaje en aguas internacionales frente a las costas de Chipre. Según indicó, la intercepción de las embarcaciones fue realizada por la Marina israelí, y se pudieron ver en las propias grabaciones en su página web.

Cuatro barcos -Adalah, Tenaz, Perseverance y Lina Al Nabulsi- fueron atacados e interceptados ilegalmente por el Ejército israelí alrededor de las 10:30 hora de Turquía a 250 millas náuticas de Gaza. Según la Flotilla para la Libertad, tienen confirmación de que cinco embarcaciones fueron interceptadas y por la Marina israelí, pero están intentando 'restaurar el contacto para confirmarlo'.

El Gobierno de Israel advirtió este lunes a las 57 embarcaciones que forman esta nueva flotilla humanitaria que puso rumbo a la Franja de Gaza este jueves desde el puerto turco de Marmaris. En un comunicado en redes sociales, la cartera de Asuntos Exteriores aseguró que 'el propósito de esta provocación es servir a Hamás' y inciden en que 'dos grupos turcos violentos' forman parte de esta nueva flotilla, el buque 'Mavi Marmara' y la ONG que se encarga de su gestión, la Fundación de Ayuda Humanitaria (IHH).

Solo desde octubre de 2025, más de 1.58 millones de toneladas de ayuda humanitaria y miles de toneladas de suministros médicos ingresaron en Gaza. Israel insta a todos los participantes en esta provocación que cambien de rumbo y regresen de inmediato'.

Por su parte, Laura Campos, exalcaldesa de Montcada i Reixac y miembro de la dirección de los Comuns, denunció que fuerzas militares israelíes empezaron a interceptar embarcaciones de la Flotilla en aguas internacionales en la zona de rescate de Chipre, y calificó de genocidio y complicidad de todo el mundo con el estado sionista y genocida de Israel. Laura Campos,embarcada en la Global Sumud Flotilla y declaró que detectó barcos militares de Israel tras explotar el protocolo de intercepció





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Israel Gaza Humanitarian Flotilla Interception Blockade

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