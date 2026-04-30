Israel intercepta la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza y detiene a 175 activistas

Las fuerzas navales israelíes han interceptado la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria, y han detenido a al menos 175 activistas en aguas internacionales. La operación ha generado fuertes críticas y denuncias de abandono de las obligaciones de rescate por parte de las autoridades europeas.

La Flotilla Global Sumud , una iniciativa destinada a romper el bloqueo marítimo impuesto a la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria , se ha visto envuelta en una tensa confrontación con las fuerzas navales israelíes en aguas internacionales.

Al menos 175 activistas de diversas nacionalidades han sido detenidos tras la interceptación de sus embarcaciones, ubicadas aproximadamente a 1.200 kilómetros de la Franja de Gaza y cerca de las costas de Grecia. El Ministerio de Exteriores israelí ha confirmado las detenciones, publicando imágenes y videos que, según su versión, muestran a los activistas en situaciones que cuestionan la legitimidad de su misión humanitaria.

Estas imágenes incluyen la exhibición de preservativos y una sustancia blanca no identificada, lo que ha llevado a acusaciones de que la flotilla buscaba generar un espectáculo mediático y participar en actividades ilícitas. Sin embargo, los organizadores de la flotilla denuncian una acción deliberada y violenta por parte de Israel, describiendo la interceptación como una incursión en aguas internacionales que dejó a cientos de civiles a la deriva y expuestos a una tormenta inminente.

Afirman que las comunicaciones con varias embarcaciones fueron bloqueadas y que Israel ha interceptado un total de 22 barcos, abandonando intencionadamente a los tripulantes en condiciones peligrosas. La Flotilla Global Sumud argumenta que la lógica empleada por Israel es consistente con una política de crear condiciones para la muerte y luego atribuir la responsabilidad a las circunstancias o a la naturaleza.

La situación se agrava con las denuncias de abandono de las obligaciones de rescate por parte de las autoridades europeas. Òscar Camps, fundador de la ONG española Open Arms, ha criticado duramente la falta de respuesta de la Guardia Costera de Grecia y de Frontex ante la interceptación y el riesgo que corren los activistas.

Camps denuncia el uso de la fuerza contra civiles en alta mar, el bloqueo de la ayuda humanitaria y el abandono de las obligaciones de rescate como acciones inaceptables. La flotilla zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta, con el objetivo de llegar a Gaza y proporcionar asistencia a la población palestina, que se encuentra bajo un prolongado bloqueo que ha generado una grave crisis humanitaria.

Las embarcaciones, provenientes de diversas nacionalidades, recalcularon su ruta tras las primeras interceptaciones cerca de territorio griego. Actualmente, algunas naves se encuentran ancladas al sur de la isla de Creta, intentando restablecer la comunicación con aquellas con las que han perdido contacto y evaluando la situación. El Ejército israelí, por su parte, ha declarado que protegerá el bloqueo marítimo de Gaza por medios legales, manteniendo en consideración las circunstancias.

La Flotilla Global Sumud se presenta como una respuesta a la desesperada situación humanitaria en Gaza, donde la población enfrenta escasez de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. Los organizadores argumentan que el bloqueo impuesto por Israel es una violación del derecho internacional y que la entrega de ayuda humanitaria es un acto legítimo y necesario.

La interceptación de la flotilla ha generado una ola de condenas internacionales, con organizaciones de derechos humanos y activistas denunciando la brutalidad de la acción israelí y la falta de respuesta de la comunidad internacional. La situación plantea serias interrogantes sobre el respeto al derecho marítimo, la protección de los civiles en conflictos armados y la responsabilidad de los estados en la prevención de crisis humanitarias.

La persistencia del bloqueo a Gaza y la dificultad para acceder a la población palestina han impulsado a diversas organizaciones a buscar alternativas para entregar ayuda, como la Flotilla Global Sumud, a pesar de los riesgos y obstáculos que enfrentan. La tensión en el Mediterráneo oriental sigue aumentando, con la incertidumbre sobre el destino de los activistas detenidos y la posibilidad de nuevas confrontaciones en el futuro





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