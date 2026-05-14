Israel ordena demanda contra The New York Times por difamación por artículo sobre violaciones a detenidos palestinos

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó iniciar una demanda contra el diario estadounidense 'The New York Times' por difamación, tras un artículo que califica de 'una de las mentiras más atroces y distorsionadas jamás publicadas contra el Estado de Israel en la prensa moderna'. El artículo recopila distintos relatos de prisioneros palestinos en cárceles israelíes, señalando a un 'patrón de violencia sexual israelí generalizada contra hombres, mujeres e incluso niños, perpetrada por soldados, colonos, interrogadores', señalando a agentes de la Agencia de Seguridad de Israel, Shin Bet, y guardias penitenciarios.

El artículo en cuestión recopila distintos relatos de prisioneros palestinos en cárceles israelíes, señalando a un 'patrón de violencia sexual israelí generalizada contra hombres, mujeres e incluso niños, perpetrada por soldados, colonos, interrogadores'.

Un cartel del The New York Times se ve a la entrada de un edificio en Nueva York, el 6 de mayo de 2021. Foto: AP MADRID (EUROPA PRESS) - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó este jueves iniciar una demanda contra el diario estadounidense 'The New York Times' por difamación, tras el artículo sobre violaciones de soldados israelíes a detenidos palestinos.

La oficina de Netanyahu confirmó la iniciativa del primer ministro israelí, junto al ministro de Exteriores Gideon Saar, contra el periódico por el artículo que califica de 'una de las mentiras más atroces y distorsionadas jamás publicadas contra el Estado de Israel en la prensa moderna'. El artículo en cuestión recopila distintos relatos de prisioneros palestinos en cárceles israelíes, señalando a un 'patrón de violencia sexual israelí generalizada contra hombres, mujeres e incluso niños, perpetrada por soldados, colonos, interrogadores', señalando a agentes de la Agencia de Seguridad de Israel, Shin Bet, y guardias penitenciarios.

Las denuncias sobre las violaciones a presos palestinos han sido una constante en los últimos años, a principios de este año, la Fiscalía Militar de Israel decidió retirar los cargos presentados contra cinco reservistas acusados de estas prácticas en una base militar de Sde Teiman, en un caso que se remonta a 2024. El caso salió a la luz después de que la exfiscal militar Yifat Tomer-Yerushalmi filtrara un vídeo en el que se ve cómo varios soldados eligen a un hombre que se encuentra tumbado y desnudo, lo colocan junto a una pared y lo violan mientras se cubren con escudos para ocultar su identidad





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