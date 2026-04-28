Israel Reyes, único representante del América en la Copa del Mundo: Una situación inédita desde 2010

La convocatoria final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo revela la presencia de solo un jugador del América, Israel Reyes, una situación que no se veía desde el Mundial de Sudáfrica 2010. Se detallan las implicaciones para el jugador y el club, así como otras noticias relacionadas con la preparación del equipo nacional.

La convocatoria final para la Selección Mexicana que disputará la Copa del Mundo ha generado sorpresa y debate en el entorno del Club América . Por primera vez desde el Mundial de Sudáfrica 2010, solo un jugador de las Águilas, Israel Reyes , ha sido incluido en la lista definitiva.

Esta situación contrasta con la fuerte presencia que el equipo azulcrema ha tenido en ediciones anteriores de la justa mundialista, donde usualmente varios de sus elementos eran pilares fundamentales del combinado nacional. La elección de Reyes, defensor central titular bajo la dirección técnica de André Jardine, representa una responsabilidad significativa para el futbolista de 25 años, quien se convertirá en el único embajador del América en el torneo más importante a nivel de selecciones.

Israel Reyes, quien ha demostrado un rendimiento constante y solidez en la defensa del América, se perfila como una pieza clave en la zaga mexicana. Su versatilidad, que le permite desempeñarse también como lateral derecho – posición en la que ha sido utilizado en recientes encuentros del tricolor – lo convierte en un elemento valioso para el cuerpo técnico.

La ausencia de Richard Ledezma, jugador de las Chivas, abre una oportunidad para que Reyes compita por un puesto en la titularidad, probablemente enfrentando la competencia de Jorge Sánchez, lateral del PAOK de Grecia con una trayectoria previa en Cruz Azul. La tarea de representar al América en el certamen mundialista recae ahora exclusivamente sobre sus hombros, lo que implica una gran presión y expectativa por parte de la afición y la directiva del club.

El jugador deberá demostrar su calidad y compromiso para honrar la camiseta del tricolor y llevar en alto el nombre del América en el escenario mundial. La situación subraya un cambio en la dinámica de la selección, donde el peso de los jugadores del América parece haber disminuido en comparación con otros clubes de la Liga MX.

Además de la situación de Israel Reyes, la convocatoria ha estado marcada por otras noticias relevantes. Se ha reportado que Sergio Canales, mediocampista español del Monterrey, no renovará su contrato con el club regiomontano, aparentemente debido a una solicitud de Nico Sánchez.

Sin embargo, esta posibilidad parece haberse desvanecido. En cuanto a los jugadores de la Liga BBVA MX convocados para el Mundial, se ha establecido un período de descanso obligatorio de una semana antes de iniciar la concentración oficial.

Considerando que los jugadores se unirán a la Selección Mexicana el 6 de mayo, Reyes debió interrumpir sus actividades con el América desde el pasado domingo 26 de abril hasta el 3 de mayo, lo que implica su ausencia en el partido de ida contra los Pumas de la UNAM. Esta situación representa un desafío adicional para el cuerpo técnico del América, que deberá buscar alternativas para cubrir la ausencia de su defensor central en un encuentro crucial.

El jugador se incorporará directamente a la concentración de la selección en Israel, listo para afrontar los preparativos finales para la Copa del Mundo. La expectativa es alta y la responsabilidad es grande para el único representante del América en el torneo, quien deberá demostrar su valía y contribuir al éxito del tricolor





AztecaDeportes / 🏆 32. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Selección Mexicana Copa Del Mundo América Israel Reyes Convocatoria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel Reyes es abucheado por la afición mexicana previo al juego entre Padres y Diamondbacks (VIDEO)Fuera de Canchas

Read more »

Espera Concanaco Servytur derrama superior a 180 mil millones de pesos por Copa del MundoDe acuerdo con estimaciones de Concanaco Servytur, la estimación de derrama económica durante el Mundial 2026 en las tres sedes mexicanas podría superar las estimaciones de la FIFA

Read more »

Hezbolá rechaza negociaciones directas con Israel y promete continuar la resistenciaNaim Qasem, secretario general de Hezbolá, ha rechazado rotundamente las negociaciones directas entre Líbano e Israel, afirmando que su grupo continuará con la resistencia defensiva y responderá a la agresión israelí en el sur del país. Critica las conversaciones iniciadas por Beirut y promete mantener los ataques contra Israel.

Read more »

Melania y Donald Trump reciben a los reyes de Inglaterra en la Casa BlancaAdemás del encuentro de este lunes, está previsto que ambos jefes de Estado se reúnan este martes y que el monarca destaque la importancia de la relación entre estos dos tradicionales aliados.

Read more »

“Son puros rumores”: Emmanuel Reyes Carmona descarta salida del SenadoEl senador Emmanuel Reyes negó rumores sobre su salida del Senado, defendió su permanencia y delineó la estrategia de Morena rumbo a 2027

Read more »

Líbano acusa a Israel de cometer ‘ecocidio’ en el país desde 2023La declaración del ministro de medio ambiente abre un nuevo informe sobre los profundos daños ecológicos presuntamente causados por las fuerzas de defensa israelíes

Read more »