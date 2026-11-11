Italia regresa a la FIL Guadalajara como país invitado de honor

Italia participa en la 40 edición de la Feria del Libro de Guadalajara con 61 escritores y 8.200 libros, celebrando su regreso tras 18 años como país invitado de honor.

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara prepara un histórico retorno para Italia como país invitado de honor en su 40 aniversario. El evento se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre, marcando el regreso de la nación europea a uno de los encuentros editoriales más importantes del mundo después de dieciocho años de ausencia.

Programación literaria y figuras destacadas

La delegación italiana estará compuesta por 61 escritores, más de 30 editoriales y una agenda que incluye más de 120 actividades profesionales y literarias. Autores reconocidos internacionalmente como Alessandro Baricco, Andrea Bajani, Viola Ardone, Helena Janeczek y Mario Desiati formarán parte de esta selección que busca equilibrar los clásicos de la literatura italiana con sus nuevas voces contemporáneas. Baricco tendrá el privilegio de abrir el prestigioso Salón Literario Carlos Fuentes, cerrando así el ciclo de presentación cultural.

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Pabellón central y legado de Umberto Eco

El núcleo de esta participación será un pabellón específico de 1.200 metros cuadrados diseñado para exhibir aproximadamente 8.200 libros. Esta colección incluirá obras originales en italiano y títulos traducidos al español, bajo el lema inspirado en el escritor Umberto Eco: "El mundo nos habla como un gran libro". La presencia de figuras como Stefania Auci, Giulia Caminito, Maurizio de Giovanni y el historietista Milo Manara, quien realizará una adaptación gráfica de "El nombre de la rosa", reforzará este espacio dedicado a la producción editorial italiana.

Diplomacia cultural y vínculos editoriales

Alessandro Modiano, embajador de Italia en México, afirmó que la participación irá mucho más allá de la literatura tradicional. Su objetivo es mostrar la diversidad de las expresiones culturales italianas, desde las tradiciones artísticas hasta las creaciones contemporáneas. Innocenzo Cipolletta, presidente de la Asociación Italiana de Editores (AIE), destacó que el español fue la principal lengua de destino de los derechos de traducción vendidos por las editoriales italianas en 2024, representando el 15 % del total de ventas internacionales.

Arte, gastronomía y datos comerciales

La programación se extenderá a diez exposiciones artísticas, incluyendo "Caravaggio y su tiempo. Entre naturalismo y clasicismo" en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara e "Identidades italianas. La Colección Farnesina" en el Museo Cabañas. La música contará con artistas como Paolo Fresu, Mario Biondi y Ambrogio Sparagna. Olga Gravela, directora en México de la Agencia Italiana para el Comercio Exterior (ICE), señaló que las exportaciones agroalimentarias mexicanas a Italia crecieron un 36,8 % entre enero y julio de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

Impacto regional y proyección futura

Este encuentro coincide con la celebración de la XI Semana de la Cocina Italiana en el Mundo y busca fortalecer los vínculos culturales y editoriales entre Italia, México y el resto de América Latina. Con más de 900 escritores de 41 países y más de 3.000 actividades programadas, la FIL de Guadalajara consolida su posición como la mayor feria del libro del mundo hispanohablante, integrando arte, cine y gastronomía en una sola celebración global.